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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:22
https://ria.ru/20200515/1571506296.html
ЕП рекомендовал Евросоюзу создать фонд восстановления от кризиса
https://cdn24.img.ria.ru/images/149714/39/1497143917_0:56:3077:1787_1036x0_80_0_0_b4eb1592e8971749d5e9d84e7a231ef4.jpg
РИА Новости

ЕП рекомендовал Евросоюзу создать фонд восстановления от кризиса

15:22 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости, Мария Князева. Европарламент рекомендовал Евросоюзу создать фонд восстановления от кризиса, вызванного борьбой с коронавирусом, в размере 2 триллионов евро, говорится в сообщении ЕП на основе принятой в пятницу резолюции.
"ЕС нужен пакет восстановления на 2 триллиона евро", - говорится в релизе.
Ранее Европарламент отмечал, что средства из этого фонда должны выделяться в основном в виде грантов, а не кредитов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В ЕС на ввиду этого были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни. Некоторые страны уже начали ослаблять карантинные меры.
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Одна экономика ЕС серьезно пострадала от борьбы с пандемией. При этом в очень серьезном положении, требующем финансовой поддержки, оказался далеко не один экономический сектор. В связи с этим Евросоюз на национальном и наднациональном уровнях заявил о мерах поддержки экономики, объем которых в случае его полной реализации может составить несколько триллионов евро.
Кроме того, власти ЕС предложили создать специальный фонд восстановления от кризиса, который, как отмечалось ранее, может быть связан с совместным бюджетом ЕС.
Евросоюзу также необходимо определиться с параметрами многолетнего финансового плана на 2021-2027 годы, с учётом которого затем будут составляться годовые общие бюджеты ЕС. В феврале, еще до острой фазы кризиса коронавируса в союзе, на специальном саммите, посвящённом многолетнему финансовому плану, страны ЕС договориться не смогли.
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Парламент также настаивает на том, что новый фонд должен финансироваться посредством выпуска специальных долгосрочных "облигаций восстановления" и идти в дополнение к общему семилетнему финансовому плану стран ЕС, а сам такой многолетний бюджет союза стоит увеличить.
Европейская комиссия к 27 мая подготовит предложения по семилетнему финансовому плану ЕС и инструментам по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Ранее, выступая в Европарламенте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что средства на восстановление экономики ЕС будет предусмотрены как в бюджетном плане на 2021-2027 годы, так и в специальном инструменте восстановления. Этот инструмент может финансироваться за счет заимствований Еврокомиссии с учетом определенного лимита.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвропарламентМария КнязеваКоронавирусыЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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