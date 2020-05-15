Московское метро после пандемии оставит новую технологию уборки

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. После пандемии в метро Москвы оставят новую технологию тщательной уборки, отработанную во время ситуации с коронавирусом, и закупят самое современное оборудование, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, сообщил в интервью РИА Новости начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.

Ранее он отметил, что с начала пандемии в метро изменили технологию уборки и стали чаще обрабатывать все поверхности и места, которыми больше всего пользуются пассажиры, а также начали устанавливать санитайзеры для обработки рук на станциях.

В метро ежедневно с момента объявления пандемии коронавируса каждые полтора-два часа дезинфицируют вагоны и все поверхности, к которым прикасаются пассажиры во время поездки.

Логотип Московского метрополитена — красная буква "М" с засечками у основания. С 1979 до 2014 год логотип имел синий контур в виде тоннеля в разрезе, однако при ребрендинге московского транспорта решено было создать единообразное начертание.

В 2003 году в канун 9 Мая в московском метро открыли станцию "Парк Победы", вестибюль и платформы которой соединил самый длинный в мире эскалатор — 126-метровый. Станцию, облицованную гранитом и мрамором, украсили панно Зураба Церетели, посвященные героическим страницам отечественной истории — Отечественной войне 1812-го и Великой Отечественной 1941-1945 годов.

С 22 апреля 2020-го в Москве из-за эпидемии коронавируса и связанного с ней режима самоизоляции ввели систему автоматического контроля цифровых пропусков. Для проезда по городу можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка" и социальные карты. Пассажирам необходимо включить номер электронной транспортной карты в цифровой пропуск не менее чем за пять часов до поездки.

Москва может стать одним из первых в мире городов, где заработает оплата проезда по системе распознавания лиц. Тестировать нововведение начали в 2019 году. Первыми двумя станциями, где появились видеокамеры, были "Октябрьское Поле" и "Сухаревская".

В честь юбилеев, тематических акций и выдающихся личностей в Москве запускают именные поезда. Один из них — поезд-галерею "Акварель" с репродукциями картин — запустили ко Дню защиты детей в 2007 году.

В годы Великой Отечественной войны метро было для москвичей бомбоубежищем, библиотекой, концертным залом и даже больницей. На некоторых станциях располагались военные и государственные учреждения. Так, на "Маяковской" находился командный пункт московского штаба ПВО, отсюда была налажена связь со всеми районами города и с фронтом, велось руководство обороной столицы.

Средний интервал между поездами в московском метро составляет две с половиной минуты, а в часы пик составы ходят каждые 90 секунд. По словам главы столичного департамента транспорта, пунктуальность работы подземки составляет 99,98%.

Сегодня метрополитен — это 15 линий, 238 станций (не считая Московского центрального кольца) и восемь с половиной миллионов пассажиров в день. Абсолютный рекорд зафиксировали 26 декабря 2014 года — тогда подземкой воспользовались девять миллионов 715 тысяч 635 человек.

Вряд ли есть в Москве такой человек, который не слышал бы о магической силе скульптур Матвея Манизера на станции "Площадь Революции". Одна из самых популярных фигур — "Разведчик с собакой". Студенты, чтобы сдать экзамен, приезжают сюда, чтобы потереть нос или лапу собаки. Некоторые верят, что подобные манипуляции приносят удачу.

На радиальных линиях станции при движении к центру Москвы объявляют мужскими голосами , от центра — женскими. На Кольцевой мужские голоса объявляют станции при движении по часовой стрелке, а женские — против часовой.

Хотя московское метро по городским меркам достаточно молодо, с ним связано немало домыслов и легенд. Например, существовал миф, будто маршрут Кольцевой проложили по контуру кружки Сталина, которая стояла на карте Москвы и из которой пролился кофе. История красивая, но выдуманная. Линию с самого начала задумали как пересадочный контур. Кольцо должно было объединить как существующие участки, так и те, что появились бы в будущем, чтобы разгрузить пересадочные станции в центре.

История Московского метрополитена началась 15 мая 1935 года, когда стартовало движение поездов от станции "Сокольники" до "Парка культуры". Первым пассажиром подземки стал герой труда с завода "Красный пролетарий" Петр Николаевич Латышев, именно ему продали билет № 1 серии "А".

В метро ежедневно с момента объявления пандемии коронавируса каждые полтора-два часа дезинфицируют вагоны и все поверхности, к которым прикасаются пассажиры во время поездки.

В метро ежедневно с момента объявления пандемии коронавируса каждые полтора-два часа дезинфицируют вагоны и все поверхности, к которым прикасаются пассажиры во время поездки.

Логотип Московского метрополитена — красная буква "М" с засечками у основания. С 1979 до 2014 год логотип имел синий контур в виде тоннеля в разрезе, однако при ребрендинге московского транспорта решено было создать единообразное начертание.

Логотип Московского метрополитена — красная буква "М" с засечками у основания. С 1979 до 2014 год логотип имел синий контур в виде тоннеля в разрезе, однако при ребрендинге московского транспорта решено было создать единообразное начертание.

В 2003 году в канун 9 Мая в московском метро открыли станцию "Парк Победы", вестибюль и платформы которой соединил самый длинный в мире эскалатор — 126-метровый. Станцию, облицованную гранитом и мрамором, украсили панно Зураба Церетели, посвященные героическим страницам отечественной истории — Отечественной войне 1812-го и Великой Отечественной 1941-1945 годов.

В 2003 году в канун 9 Мая в московском метро открыли станцию "Парк Победы", вестибюль и платформы которой соединил самый длинный в мире эскалатор — 126-метровый. Станцию, облицованную гранитом и мрамором, украсили панно Зураба Церетели, посвященные героическим страницам отечественной истории — Отечественной войне 1812-го и Великой Отечественной 1941-1945 годов.

С 22 апреля 2020-го в Москве из-за эпидемии коронавируса и связанного с ней режима самоизоляции ввели систему автоматического контроля цифровых пропусков. Для проезда по городу можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка" и социальные карты. Пассажирам необходимо включить номер электронной транспортной карты в цифровой пропуск не менее чем за пять часов до поездки.

С 22 апреля 2020-го в Москве из-за эпидемии коронавируса и связанного с ней режима самоизоляции ввели систему автоматического контроля цифровых пропусков. Для проезда по городу можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка" и социальные карты. Пассажирам необходимо включить номер электронной транспортной карты в цифровой пропуск не менее чем за пять часов до поездки.

Москва может стать одним из первых в мире городов, где заработает оплата проезда по системе распознавания лиц. Тестировать нововведение начали в 2019 году. Первыми двумя станциями, где появились видеокамеры, были "Октябрьское Поле" и "Сухаревская".

Москва может стать одним из первых в мире городов, где заработает оплата проезда по системе распознавания лиц. Тестировать нововведение начали в 2019 году. Первыми двумя станциями, где появились видеокамеры, были "Октябрьское Поле" и "Сухаревская".

В честь юбилеев, тематических акций и выдающихся личностей в Москве запускают именные поезда. Один из них — поезд-галерею "Акварель" с репродукциями картин — запустили ко Дню защиты детей в 2007 году.

В честь юбилеев, тематических акций и выдающихся личностей в Москве запускают именные поезда. Один из них — поезд-галерею "Акварель" с репродукциями картин — запустили ко Дню защиты детей в 2007 году.

В годы Великой Отечественной войны метро было для москвичей бомбоубежищем, библиотекой, концертным залом и даже больницей. На некоторых станциях располагались военные и государственные учреждения. Так, на "Маяковской" находился командный пункт московского штаба ПВО, отсюда была налажена связь со всеми районами города и с фронтом, велось руководство обороной столицы.

В годы Великой Отечественной войны метро было для москвичей бомбоубежищем, библиотекой, концертным залом и даже больницей. На некоторых станциях располагались военные и государственные учреждения. Так, на "Маяковской" находился командный пункт московского штаба ПВО, отсюда была налажена связь со всеми районами города и с фронтом, велось руководство обороной столицы.

Средний интервал между поездами в московском метро составляет две с половиной минуты, а в часы пик составы ходят каждые 90 секунд. По словам главы столичного департамента транспорта, пунктуальность работы подземки составляет 99,98%.

Средний интервал между поездами в московском метро составляет две с половиной минуты, а в часы пик составы ходят каждые 90 секунд. По словам главы столичного департамента транспорта, пунктуальность работы подземки составляет 99,98%.

Сегодня метрополитен — это 15 линий, 238 станций (не считая Московского центрального кольца) и восемь с половиной миллионов пассажиров в день. Абсолютный рекорд зафиксировали 26 декабря 2014 года — тогда подземкой воспользовались девять миллионов 715 тысяч 635 человек.

Сегодня метрополитен — это 15 линий, 238 станций (не считая Московского центрального кольца) и восемь с половиной миллионов пассажиров в день. Абсолютный рекорд зафиксировали 26 декабря 2014 года — тогда подземкой воспользовались девять миллионов 715 тысяч 635 человек.

Вряд ли есть в Москве такой человек, который не слышал бы о магической силе скульптур Матвея Манизера на станции "Площадь Революции". Одна из самых популярных фигур — "Разведчик с собакой". Студенты, чтобы сдать экзамен, приезжают сюда, чтобы потереть нос или лапу собаки. Некоторые верят, что подобные манипуляции приносят удачу.

Вряд ли есть в Москве такой человек, который не слышал бы о магической силе скульптур Матвея Манизера на станции "Площадь Революции". Одна из самых популярных фигур — "Разведчик с собакой". Студенты, чтобы сдать экзамен, приезжают сюда, чтобы потереть нос или лапу собаки. Некоторые верят, что подобные манипуляции приносят удачу.

На радиальных линиях станции при движении к центру Москвы объявляют мужскими голосами , от центра — женскими. На Кольцевой мужские голоса объявляют станции при движении по часовой стрелке, а женские — против часовой.

На радиальных линиях станции при движении к центру Москвы объявляют мужскими голосами , от центра — женскими. На Кольцевой мужские голоса объявляют станции при движении по часовой стрелке, а женские — против часовой.

Хотя московское метро по городским меркам достаточно молодо, с ним связано немало домыслов и легенд. Например, существовал миф, будто маршрут Кольцевой проложили по контуру кружки Сталина, которая стояла на карте Москвы и из которой пролился кофе. История красивая, но выдуманная. Линию с самого начала задумали как пересадочный контур. Кольцо должно было объединить как существующие участки, так и те, что появились бы в будущем, чтобы разгрузить пересадочные станции в центре.

Хотя московское метро по городским меркам достаточно молодо, с ним связано немало домыслов и легенд. Например, существовал миф, будто маршрут Кольцевой проложили по контуру кружки Сталина, которая стояла на карте Москвы и из которой пролился кофе. История красивая, но выдуманная. Линию с самого начала задумали как пересадочный контур. Кольцо должно было объединить как существующие участки, так и те, что появились бы в будущем, чтобы разгрузить пересадочные станции в центре.

История Московского метрополитена началась 15 мая 1935 года, когда стартовало движение поездов от станции "Сокольники" до "Парка культуры". Первым пассажиром подземки стал герой труда с завода "Красный пролетарий" Петр Николаевич Латышев, именно ему продали билет № 1 серии "А".

История Московского метрополитена началась 15 мая 1935 года, когда стартовало движение поездов от станции "Сокольники" до "Парка культуры". Первым пассажиром подземки стал герой труда с завода "Красный пролетарий" Петр Николаевич Латышев, именно ему продали билет № 1 серии "А".

"Независимо от того, когда закончится пандемия, московский метрополитен эту технологию оставит. Мы нацелены на то, чтобы постоянно совершенствовать этот процесс с точки зрения обеспечения, как транспортной безопасности, так и пассажирской, чтобы предотвратить возможность заражения Московского метро. Поэтому эта работа будет продолжаться. Мы планируем закупку современного оборудования, разработки, и сделать так, чтобы московский метрополитен стал безопаснее независимо от того, какая пандемия", - сказал Козловский.