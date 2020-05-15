Путин указал на принадлежность города Пушкин к Петербургу

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания об открытии в субъектах РФ медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19 обратил внимание его участников, что город Пушкин - это район Петербурга, а не Ленинградская область.
"Я бы хотел послушать Омск, Хабаровск… Петербург – Пушкин. Пушкин – это, кстати, не Ленинградская область, это район города Петербург. Ну неважно…", - сказал президент, просматривая материалы к совещанию, где, вероятно, была допущена ошибка.