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Путин указал на принадлежность города Пушкин к Петербургу
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РИА Новости

Путин указал на принадлежность города Пушкин к Петербургу

15:20 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания об открытии в субъектах РФ медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19 обратил внимание его участников, что город Пушкин - это район Петербурга, а не Ленинградская область.
"Я бы хотел послушать Омск, Хабаровск… Петербург – Пушкин. Пушкин – это, кстати, не Ленинградская область, это район города Петербург. Ну неважно…", - сказал президент, просматривая материалы к совещанию, где, вероятно, была допущена ошибка.
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Владимир ПутинЛенинградская областьПушкинСанкт-ПетербургОбщество
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