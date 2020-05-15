Московский метрополитен поздравил с юбилеем 106 ветеранов

"В первую очередь хотелось бы поздравить ветеранов. Сегодня у нас 106 человек еще живы: это 18 человек – участников боевых действий, это блокадница Ленинграда, это 11 узников фашистских концлагерей, это 76 тружеников тыла. Низкий им поклон и благодарность за работу, мы их помним, чтим и всегда будем помнить. От коллектива московского метрополитена в этот день хочется пожелать всего самого наилучшего, московский метрополитен выполнял самые сложные задачи, в любое время", - сказал Козловский.

"Тем, кто сегодня работает, низкий поклон и спасибо за то, что в этих сложных условиях мы продолжаем возить пассажиров, спасибо за то, что каждый день мы на посту. Поздравляю всех с праздником. Самое главное сегодня, чтобы каждый работник выполнял те предписания, которые нам даны. Да, это сложный период, но я надеюсь, что мы его пройдем так же, как и проходили все сложные времена", - сказал Козловский.