В Азербайджане с 18 мая возобновят работу кафе и рестораны

БАКУ, 15 мая – РИА Новости. Работа кафе и ресторанов в Азербайджане, ранее приостановленная из-за коронавируса, восстанавливается с 18 мая, сообщил оперативный штаб при кабмине республики.
"С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), общего количества инфицированных среди населения страны и динамики выздоровления пациентов было принято решение смягчить еще часть ограничений, применяемых в рамках особого карантинного режима", - говорится в сообщении оперштаба.
По данным штаба, с 00.00 (23.00 мск) 18 мая по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронскому району отменяется система СМС-разрешений, а также предоставление разрешений с портала "icaze.e-gov.az", служебного удостоверения либо справки с места работы. Также отменяется ограничение на входы на территории бульваров, парков, центров отдыха при условии не собираться в группах из более чем 10 человек. Восстанавливается работа ресторанов, кафе, чайных домов, а также всех объектов по оказанию услуг клиентам с 08.00 до 18.00 (с 07.00 до 17.00 мск) (за исключением использования кальянного оборудования в объектах общепита).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.