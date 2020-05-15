В Азербайджане с 18 мая возобновят работу кафе и рестораны

"С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), общего количества инфицированных среди населения страны и динамики выздоровления пациентов было принято решение смягчить еще часть ограничений, применяемых в рамках особого карантинного режима", - говорится в сообщении оперштаба.