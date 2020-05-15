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2020-05-15T14:52
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В Петербурге арестовали фигуранта дела о мошенничестве в "Ленэнерго"
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РИА Новости

В Петербурге арестовали фигуранта дела о мошенничестве в "Ленэнерго"

14:52 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевЦентр по работе с клиентами "Ленэнерго"
Центр по работе с клиентами Ленэнерго
© РИА Новости / Алексей Даничев
Центр по работе с клиентами "Ленэнерго". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд заключил под стражу заместителя главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" ("дочка" Ленэнерго) Ивана Карповича, подозреваемого в мошенничестве по делу о прокладке кабельных линий к "Газпром-Арене", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Суд избрал меру пресечения Карповичу в виде заключения под стражу по 12 июля", - говорится в сообщении.
Карпович и заместитель по капитальному строительству генерального директора "Ленэнерго" Алексей Горячев были задержаны после обысков, которые прошли в центральном офисе "Ленэнерго".
По информации "Ленэнерго", следственные действия проводились в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015-2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская", которая была введена для обеспечения дополнительных мощностей по освещению стадиона на Крестовском острове, строившегося к чемпионату мира.
Сотрудник ФСИН
29 декабря 2018, 14:01
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ЛенэнергоСанкт-ПетербургПроисшествия
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