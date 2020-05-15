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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:49
https://ria.ru/20200515/1571503160.html
В Тюменской области рассказали о ситуации с аппаратами ИВЛ
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РИА Новости

В Тюменской области рассказали о ситуации с аппаратами ИВЛ

14:49 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Пожароопасные аппараты ИВЛ не поставляли в больницы Тюменской области, сообщает оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
В среду Росздравнадзор приостановил использование в России аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года на АО "Уральский приборостроительный завод". Они поставляются на рынок с 2012 года. По данным Росздравнадзора, эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая, погибли в общей сложности шесть пациентов. СК начал проверку на уральском заводе.
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"В сети активно обсуждаются недавние пожары в столичных больницах, случившиеся из-за замыкания в аппарате ИВЛ. Многих волнует вопрос, в каких еще медучреждениях используется такое оборудование. Спешим успокоить жителей Тюменской области – в нашем регионе подобных аппаратов нет. Как и дефицита в качественном медицинском оборудовании", - говорится в сообщении штаба.
В сообщении уточняется, что Тюменской области необходимо 769 коек, оборудованных для помощи тяжелым больным с коронавирусом.
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"Эту рекомендацию регион выполнил, 70% из подготовленных мест обеспечены доступом к кислороду, 270 реанимационных коек оснащены аппаратами ИВЛ. Все необходимое оборудование, лекарства, средства индивидуальной защиты приобретены. В ближайшее время в больницы региона доставят еще около сотни аппаратов для искусственной вентиляции легких", - отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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