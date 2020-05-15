В Тюменской области рассказали о ситуации с аппаратами ИВЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Пожароопасные аппараты ИВЛ не поставляли в больницы Пожароопасные аппараты ИВЛ не поставляли в больницы Тюменской области , сообщает оперативный штаб региона по профилактике коронавируса

В среду Росздравнадзор приостановил использование в России аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года на АО "Уральский приборостроительный завод". Они поставляются на рынок с 2012 года. По данным Росздравнадзора, эти аппараты использовались в больницах Москвы Санкт-Петербурга , где произошли пожары 9 и 12 мая, погибли в общей сложности шесть пациентов. СК начал проверку на уральском заводе.

"В сети активно обсуждаются недавние пожары в столичных больницах, случившиеся из-за замыкания в аппарате ИВЛ. Многих волнует вопрос, в каких еще медучреждениях используется такое оборудование. Спешим успокоить жителей Тюменской области – в нашем регионе подобных аппаратов нет. Как и дефицита в качественном медицинском оборудовании", - говорится в сообщении штаба.

В сообщении уточняется, что Тюменской области необходимо 769 коек, оборудованных для помощи тяжелым больным с коронавирусом.

"Эту рекомендацию регион выполнил, 70% из подготовленных мест обеспечены доступом к кислороду, 270 реанимационных коек оснащены аппаратами ИВЛ. Все необходимое оборудование, лекарства, средства индивидуальной защиты приобретены. В ближайшее время в больницы региона доставят еще около сотни аппаратов для искусственной вентиляции легких", - отмечает штаб.