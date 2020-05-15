Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов

На 16 мая планируются рейсы Ларнака (Кипр) — Санкт-Петербург, Луанда (Ангола) — Москва, Ташкент (Узбекистан) — Ростов-на-Дону.
На 18 мая планируются перелеты София (Болгария) — Бухарест (Румыния) — Санкт-Петербург — Москва, Баку (Азербайджан) — Москва, Ереван (Армения) — Минеральные Воды, Пхукет (Таиланд) — Бангкок (Таиланд) — Владивосток—Новосибирск — Москва.
В графике на 19 мая значатся рейсы Ташкент (Узбекистан) —Санкт-Петербург, Тегеран (Иран)— Москва, Лиссабон (Португалия) — Малага (Испания) — Москва, Париж (Франция) — Санкт-Петербург — Москва.
20 мая ожидаются перелеты Мальта — Ларнака (Кипр) — Москва, Ташкент (Узбекистан) — Москва. На
21 мая запланированы рейсы Тривандрум (Индия) — Калькутта (Индия) — Екатеринбург – Москва.
На 22 мая планируются рейс Куала-Лумпур (Малайзия) — Пномпень (Камбоджа) — Новосибирск — Москва.
23 мая планируется вывезти россиян из Ташкента в Новосибирск. 24 мая рейсов не запланировано. 25 мая ожидается рейс Душанбе (Таджикистан) — Москва.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.