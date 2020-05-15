Суд отправил заместителя главы района Петербурга под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Красносельский районный суд Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление о домашнем аресте заместителя главы администрации Красносельского района Алексея Миронова, который обвиняется во взяточничестве при исполнении государственных контрактов, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

"Миронову было предъявлено обвинение. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 13.07.2020", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Ранее сообщалось, что, по данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации района, а также заместителя директора учреждения "Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга" о покушении на получение взятки и покушении на посредничество во взяточничестве.

Чиновник подозревается в том, что предложил советнику генерального директора коммерческой структуры передать ему через посредника - заместителя директора жилищного агентства - взятку не менее чем в 300 тысяч рублей за заключение госконтрактов с фирмой. Советник генерального директора компании передал посреднику чиновника 300 тысяч рублей, после чего подозреваемые были задержаны, отмечает СУСК.

Также, как следует из данных объединенной пресс-службы судов, Миронову вменяется еще один эпизод взятки. По версии следствия, он предложил генеральному директору ООО "Восход" передать ему через посредника взятку в 1,5 миллиона рублей, 12 мая эти деньги были переданы через посредника за общее покровительство фирме. Позже 945 тысяч рублей были изъяты в ходе обыска в квартире Миронова.