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2020-05-15T14:30
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Суд отправил заместителя главы района Петербурга под домашний арест
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РИА Новости

Суд отправил заместителя главы района Петербурга под домашний арест

14:30 15.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление о домашнем аресте заместителя главы администрации Красносельского района Алексея Миронова, который обвиняется во взяточничестве при исполнении государственных контрактов, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Миронову было предъявлено обвинение. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 13.07.2020", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.
Ранее сообщалось, что, по данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации района, а также заместителя директора учреждения "Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга" о покушении на получение взятки и покушении на посредничество во взяточничестве.
Ленэнерго
14 мая, 21:18
Источник сообщил о задержании замглавы "Ленэнерго" после обысков
Чиновник подозревается в том, что предложил советнику генерального директора коммерческой структуры передать ему через посредника - заместителя директора жилищного агентства - взятку не менее чем в 300 тысяч рублей за заключение госконтрактов с фирмой. Советник генерального директора компании передал посреднику чиновника 300 тысяч рублей, после чего подозреваемые были задержаны, отмечает СУСК.
Также, как следует из данных объединенной пресс-службы судов, Миронову вменяется еще один эпизод взятки. По версии следствия, он предложил генеральному директору ООО "Восход" передать ему через посредника взятку в 1,5 миллиона рублей, 12 мая эти деньги были переданы через посредника за общее покровительство фирме. Позже 945 тысяч рублей были изъяты в ходе обыска в квартире Миронова.
По информации объединенной пресс-службы, свою вину Миронов не признает.
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Красносельский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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