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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:27
https://ria.ru/20200515/1571501490.html
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 75 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 75 тысяч

14:27 15.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 75 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа в Африке, число жертв превысило 2,5 тысячи, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, количество случаев заражения COVID-19 на Африканском континенте достигло 75 498, скончался 2561 зараженный. Число вылечившихся превысило 27 тысяч человек.
Наибольшее число заражений выявлено в ЮАР (12 379), Египте (10 829), Марокко (6593), Алжире (6442), Гане (5530) и Нигерии (5162).
Больше всего жертв коронавируса зарегистрировано в Египте (571) и Алжире (529).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
100102
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлжир (республика)ГанаМароккоВ мире
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