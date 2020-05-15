В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 75 тысяч

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 75 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа в Африке, число жертв превысило 2,5 тысячи, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, количество случаев заражения COVID-19 на Африканском континенте достигло 75 498, скончался 2561 зараженный. Число вылечившихся превысило 27 тысяч человек.
Больше всего жертв коронавируса зарегистрировано в Египте (571) и Алжире (529).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.