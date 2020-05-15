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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:20
https://ria.ru/20200515/1571500987.html
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569133965_0:115:3232:1933_1036x0_80_0_0_032f89d074e5471bc66f2b53f536dcc3.jpg
РИА Новости

Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19

14:20 15.05.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении строительства 16 медицинских центров для больных коронавирусом на 1,6 тысячи коек.
"По Вашему поручению на фондах военных госпиталей в 15 регионах от Калининграда до Камчатки, включая юг страны, в том числе Крым, построено 16 многофункциональных медицинских центров. Возможности центров позволят одновременно оказывать медицинскую помощь 1,6 тысячи пациентам с COVID-19 – как военнослужащим, так и гражданскому населению", - сказал он.
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По словам Шойгу, 30 апреля было завершено строительство восьми центров, сегодня вводятся еще столько же: в Калининграде, Пушкине, Севастополе, Ростове-на-Дону, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.
"Все центры укомплектованы новейшим медицинским оборудованием. Это позволяет оказывать медицинскую помощь в необходимом объеме и на высоком технологическом уровне", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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