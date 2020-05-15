Шойгу рассказал о ходе весеннего призыва

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские военкоматы получили более двух миллионов масок и 230 тысяч тестов на COVID-19, весенний призыв идет по плану, доложил министр обороны генерал армии Российские военкоматы получили более двух миллионов масок и 230 тысяч тестов на COVID-19, весенний призыв идет по плану, доложил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину

Весенний призыв в армию начался в России 1 апреля и продлится по 15 июля, но российские призывники из-за пандемии отправятся к местам службы не раньше 20 мая. Войска должны пополнить 135 тысяч человек.

"Скорректирована работа призывных комиссий субъектов, что позволило в пять раз сократить количество вызываемых в военкомат призывников. При этом установленный план призыва выполняется. Воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими гражданами", - сказал Шойгу.

По его словам, введен строгий масочный режим, "для чего в комиссариаты поставлено более двух миллионов масок и 230 тысяч тест-систем". Всем призывникам, по его словам, выдают маски и другие средства защиты.

Кроме того, по его словам, российские военные завершили мессию по борьбе с COVID-19 в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Сейчас сформированы специальные подразделения для помощи в борьбе с пандемией регионам России.

"Они готовы к применению по Вашему решению", - добавил министр.