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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:18
https://ria.ru/20200515/1571500594.html
Шойгу рассказал о ходе весеннего призыва
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РИА Новости

Шойгу рассказал о ходе весеннего призыва

14:16 15.05.2020 (обновлено: 14:18 15.05.2020)
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© РИА Новости / В. КиселевСолдаты
Солдаты
© РИА Новости / В. Киселев
Солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские военкоматы получили более двух миллионов масок и 230 тысяч тестов на COVID-19, весенний призыв идет по плану, доложил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.
Весенний призыв в армию начался в России 1 апреля и продлится по 15 июля, но российские призывники из-за пандемии отправятся к местам службы не раньше 20 мая. Войска должны пополнить 135 тысяч человек.
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"Скорректирована работа призывных комиссий субъектов, что позволило в пять раз сократить количество вызываемых в военкомат призывников. При этом установленный план призыва выполняется. Воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими гражданами", - сказал Шойгу.
По его словам, введен строгий масочный режим, "для чего в комиссариаты поставлено более двух миллионов масок и 230 тысяч тест-систем". Всем призывникам, по его словам, выдают маски и другие средства защиты.
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Кроме того, по его словам, российские военные завершили мессию по борьбе с COVID-19 в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Сейчас сформированы специальные подразделения для помощи в борьбе с пандемией регионам России.
"Они готовы к применению по Вашему решению", - добавил министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуБезопасность
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