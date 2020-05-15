Бизнесмен Быков отверг показания свидетелей по делу о двойном убийстве

КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Красноярский политик и бизнесмен Анатолий Быков, которого обвиняют в организации двойного убийства, отрицает правдивость показаний свидетелей.
Видео, на котором свидетели рассказывают, что бизнесмен являлся организатором двойного убийства, а сам Быков отрицает их показания, опубликовано на Youtube-канале СК РФ. На видео свидетели рассказывают, что Быков предоставлял им дома, где они скрывались после преступления. Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по делу об убийстве двух жителей Красноярска - Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые, по мнению следствия, как и Быков, входили в организованную преступную группу.
"Нет, ни одного слова. Было 25 лет назад. Владимир шутил на эту тему. Что произошло за 25 лет, что он сейчас не шутит. Я не знаю, где он шутил, где правду говорил. Этого не было, о чем он говорит", - сказал Быков, отвечая на вопрос, подтверждает ли он показания свидетеля.
Ранее СК РФ сообщал, что впервые за 26 лет были получены показания троих свидетелей, которые рассказали о том, что главным организатором двойного убийства является Быков. Они пояснили, что не давали показания раньше в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку.
По данным следствия, организацией убийства занимался хороший знакомый Быкова – Владимир Татаренков, который привлек к делу членов своей банды и в настоящее время отбывает наказание. Отмечалось, что некоторое время за жертвами шла слежка, а 24 июля 1994 года Сергей Бакуров и Владимир Чучков обстреляли Наумова и Войтенко из автомата и пистолета. Суд арестовал Быкова до 4 июля. Его защита направила в суд апелляционную жалобу на арест.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.