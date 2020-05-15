Бизнесмен Быков отверг показания свидетелей по делу о двойном убийстве

"Нет, ни одного слова. Было 25 лет назад. Владимир шутил на эту тему. Что произошло за 25 лет, что он сейчас не шутит. Я не знаю, где он шутил, где правду говорил. Этого не было, о чем он говорит", - сказал Быков, отвечая на вопрос, подтверждает ли он показания свидетеля.