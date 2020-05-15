Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:46
https://ria.ru/20200515/1571497618.html
Из Италии вылетел последний самолет с российскими военными
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569788717_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_d56c3cc0150c39986664d075b322519d.jpg
РИА Новости

Из Италии вылетел последний самолет с российскими военными

13:45 15.05.2020 (обновлено: 13:46 15.05.2020)
722
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских военных врачей в полевом госпитале в Бергамо. Стоп-кадр видео
Работа российских военных врачей в полевом госпитале в Бергамо. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
ВЕРОНА (Италия), 15 мая - РИА Новости. Последний самолет ВКС России с российскими военнослужащими, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, вылетел из Вероны, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"C аэродрома "Виллафранка" (Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике", - говорится в сообщении.
Полевой госпиталь в Бергамо для больных коронавирусом
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
1 из 10

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
2 из 10

Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Дежурство организовано в три смены.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
3 из 10

Дежурство организовано в три смены.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.

Медицинская техника у койки в палате полевого госпиталя в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
4 из 10

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
5 из 10

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
6 из 10

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
7 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

Томограф в полевом госпитале в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
8 из 10

Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.

Флаги у полевого госпиталя в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
9 из 10

При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Полевой госпиталь в Бергамо.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
10 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 10

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 10

Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 10

Дежурство организовано в три смены.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 10

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 10

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 10

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 10

Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
9 из 10

При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
10 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Отмечается, что в пятницу самолетом Ил-76 из Италии убыла группа из 13 военнослужащих и одной единицы специальной военной техники.
"Этим рейсом будет завершена доставка российских специалистов и специальной техники на территорию Российской Федерации. Проводил российских военнослужащих на аэродроме генеральный консул Российской Федерации в Милане Александр Нуризаде", - подчеркивается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Табличка на столе в одном из Итальянских ресторанов
2 апреля, 17:02Распространение нового коронавируса
"Извини, в первый раз": подарок от итальянцев тронул российских врачей
1300000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВоздушно-космические силы РоссииИл-76Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ИталияВ мире
Рекомендуем
Танк съехал с трала при перевозке на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
В Петербурге танк упал с трала на трассу при перевозке
Прохожий в маске на улице Большая Якиманка в Москве
Эпидемиолог рассказал, когда начнется "нормальная жизнь"
Машина скорой помощи в Италии
Италия может разрешить передвижение между регионами с 3 июня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что белорусские продукты "с руками и ногами заберут"
Отель в Анталье
Турция изменила правила возврата средств за отмененные туры
“Развели канитель” – Путин отчитал чиновников за задержку выплат медикам
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Вид города Претория в ЮАР
Россия доставила в ЮАР первую партию гумпомощи для борьбы с COVID-19
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Босния и Герцеговина не выдала разрешение на прилет российских медиков
Медик
В Подмосковье перевозчики предоставили медикам более 400 автобусов
Солдаты
Шойгу рассказал о ходе весеннего призыва
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах
Строительство газопровода Северный поток-2
Минэнерго ФРГ не комментирует решение регулятора по Nord Stream 2
Президент РФ Владимир Путин
В России подготовили более 148 тысяч коек для больных COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
Лента новостейМолния