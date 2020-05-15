МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Более 90 россиян покинули ЮАР вывозным рейсом в пятницу, прорабатывается организация еще одного рейса для оставшихся в стране граждан России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.
"В развитие достигнутых договоренностей 15 мая из города Йоханнесбурга вылетел вывозной рейс, забравший 91 российского гражданина, находившегося на территории ЮАР. В настоящий момент прорабатывается вопрос об организации еще одного такого рейса, поскольку в Кейптауне остается большая группа соотечественников", - сообщили в посольстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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