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2020-05-15T13:31
https://ria.ru/20200515/1571496369.html
Более 90 россиян покинули ЮАР вывозным рейсом
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РИА Новости

Более 90 россиян покинули ЮАР вывозным рейсом

13:31 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Более 90 россиян покинули ЮАР вывозным рейсом в пятницу, прорабатывается организация еще одного рейса для оставшихся в стране граждан России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.
"В развитие достигнутых договоренностей 15 мая из города Йоханнесбурга вылетел вывозной рейс, забравший 91 российского гражданина, находившегося на территории ЮАР. В настоящий момент прорабатывается вопрос об организации еще одного такого рейса, поскольку в Кейптауне остается большая группа соотечественников", - сообщили в посольстве.
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Согласно расписанию вывозных рейсов, составленному Минкомсвязи РФ, самолет следовал по маршруту Маврикий - Йоханнесбург (ЮАР) - Танзания - Москва.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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