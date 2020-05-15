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2020-05-15T15:22
https://ria.ru/20200515/1571496276.html
В Петербурге танк упал с трала на трассу при перевозке
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571506116_0:65:504:349_1036x0_80_0_0_51e4bf59677dca3a832b4ef571e29829.jpg
РИА Новости

В Петербурге танк упал с трала на трассу при перевозке

13:29 15.05.2020 (обновлено: 15:22 15.05.2020)
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© Стоп-кадр видео очевидцаТанк съехал с трала при перевозке на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
Танк съехал с трала при перевозке на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
© Стоп-кадр видео очевидца
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Танк упал с трала на проезжую часть дороги при перевозке в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Утром около 09:00 15 мая танк упал с трала на проезжую часть при перевозке у развязки Кольцевой автодороги и Волхонского шоссе. Пострадавших нет. Спустя порядка получаса технику снова погрузили на автомобиль, который продолжил следование в пункт назначения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, танк перевозили на ремонтный завод.
Он отметил, что танк, который перевозили в разукомплектованном состоянии, не входит в боевой состав вооруженных сил.
Официальным комментарием профильных ведомств РИА Новости пока не располагает.
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Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Бардак.
15 мая, 13:35
Арсений Новиков
19521238
О да, прям армия разваливается из-за того, что один танк неправильно на трале закрепили. Пора сдаваться НАТО :)
15 мая, 15:25
Алексей Шипарёв
43150007
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