В Петербурге танк упал с трала на трассу при перевозке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Танк упал с трала на проезжую часть дороги при перевозке в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Утром около 09:00 15 мая танк упал с трала на проезжую часть при перевозке у развязки Кольцевой автодороги и Волхонского шоссе. Пострадавших нет. Спустя порядка получаса технику снова погрузили на автомобиль, который продолжил следование в пункт назначения", — сказал собеседник агентства.
По его словам, танк перевозили на ремонтный завод.
Он отметил, что танк, который перевозили в разукомплектованном состоянии, не входит в боевой состав вооруженных сил.
Официальным комментарием профильных ведомств РИА Новости пока не располагает.