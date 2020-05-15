В Петербурге танк упал с трала на трассу при перевозке

"Утром около 09:00 15 мая танк упал с трала на проезжую часть при перевозке у развязки Кольцевой автодороги и Волхонского шоссе. Пострадавших нет. Спустя порядка получаса технику снова погрузили на автомобиль, который продолжил следование в пункт назначения", — сказал собеседник агентства.