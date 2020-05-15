В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 138

Общее число жертв достигло 27 459 человек, это четвертое место в мире по числу жертв (после США, Великобритании и Италии).
При помощи тестов ПЦР за последние 24 часа выявлено 549 новых случаев заболевания, общее число достигло 230 183 (четвертое место в мире после США, России и Великобритании).
Выздоровели за последние 24 часа 1 409 пациентов, с начала эпидемии – 144 783.
Днем ранее за сутки в Испании умерли 217 человек, было выявлено 506 новых случаев заболевания.
Переболели коронавирусом COVID-19 5% жителей Испании, следует из предварительных данных широкомасштабного исследования, которое проводит министерство здравоохранения страны.
Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.