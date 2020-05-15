В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 138

Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото

Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

МАДРИД, 15 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса Число жертв коронавируса COVID-19 Испании за минувшие сутки составило 138 человек, на 79 человек меньше, чем днем ранее.

Великобритании и Общее число жертв достигло 27 459 человек, это четвертое место в мире по числу жертв (после США Италии ).

При помощи тестов ПЦР за последние 24 часа выявлено 549 новых случаев заболевания, общее число достигло 230 183 (четвертое место в мире после США, России и Великобритании).

Выздоровели за последние 24 часа 1 409 пациентов, с начала эпидемии – 144 783.

Днем ранее за сутки в Испании умерли 217 человек, было выявлено 506 новых случаев заболевания.

Переболели коронавирусом COVID-19 5% жителей Испании, следует из предварительных данных широкомасштабного исследования, которое проводит министерство здравоохранения страны.

Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес , страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.