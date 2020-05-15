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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:52
https://ria.ru/20200515/1571491724.html
В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 138
https://cdn24.img.ria.ru/images/103448/36/1034483620_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_a9f9ffd889c1ed4eb1a7848966fd5df4.jpg
РИА Новости

В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 138

12:52 15.05.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 15 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании за минувшие сутки составило 138 человек, на 79 человек меньше, чем днем ранее.
Общее число жертв достигло 27 459 человек, это четвертое место в мире по числу жертв (после США, Великобритании и Италии).
При помощи тестов ПЦР за последние 24 часа выявлено 549 новых случаев заболевания, общее число достигло 230 183 (четвертое место в мире после США, России и Великобритании).
Выздоровели за последние 24 часа 1 409 пациентов, с начала эпидемии – 144 783.
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Скорость распространения нового коронавируса
Днем ранее за сутки в Испании умерли 217 человек, было выявлено 506 новых случаев заболевания.
Переболели коронавирусом COVID-19 5% жителей Испании, следует из предварительных данных широкомасштабного исследования, которое проводит министерство здравоохранения страны.
Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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