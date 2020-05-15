Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T17:19
https://ria.ru/20200515/1571488690.html
После начала пандемии в московском метро изменили технологию уборки
https://cdn23.img.ria.ru/images/155521/68/1555216891_590:0:2625:1145_1036x0_80_0_0_d6ea82454543f331f6e71463d176bc7e.jpg
РИА Новости

После начала пандемии в московском метро изменили технологию уборки

12:25 15.05.2020 (обновлено: 17:19 15.05.2020)
112
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход на станцию метро "Некрасовка"
Вход на станцию метро Некрасовка
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В метро Москвы изменили технологию уборки после начала пандемии, сообщил в интервью РИА Новости начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.
"С начала объявления пандемии московский метрополитен изменил всю технологию уборки. В первую очередь мы стали применять вещества по рекомендациям Роспотребнадзора. Это промывка тоннелей, обработка вентиляционных шахт , обработка служебных помещений, были закуплены оборудования, которые позволяют обрабатывать, проводить дезинфекцию", - сказал Козловский.
Он также добавил, что была увеличена частота обработки особенно тех мест, которыми пассажиры чаще пользуются – это билетные автоматы, ленты эскалаторов , кассы и так далее.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Рабочие во время строительства станции Фонвизинская Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
Вчера, 10:21Распространение нового коронавируса
Собянин: пандемия не остановит масштабную программу развития метро Москвы
Читайте полный текст интервью Виктора Козловского >>
210000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор КозловскийКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковский метрополитенОбщество
Рекомендуем
Пассажиры на станции метро Таганская Кольцевой линии в Москве
В Москве часть сотрудников метро работали удаленно во время пандемии
Вход на станцию метро
На всех станциях московского метро появятся санитайзеры
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Курском вокзале в Москве
В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
Санитарная обработка вагонов Московского метрополитена
Московское метро после пандемии оставит новую технологию уборки
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Эксперты назвали страны, в которые россияне искали билеты в апреле и мае
Медицинские работники
Лавров: власти не намерены скрывать информацию о смертности от COVID-19
Логотип Московского метрополитена на входе на станцию Театральная
В московском метро 1400 сотрудников старше 65 лет отправили на карантин
Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский
Виктор Козловский: маски и перчатки в общественном транспорте надолго
Объявление в метро о том, что с 12 мая проезд в московском транспорте - только в маске и перчатках в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции covid-19
Начальник метро Москвы оценил необходимость ношения масок в транспорте
Похороны умерших от коронавируса в США
Американский эксперт: число жертв COVID-19 в США может удвоиться
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия выступила против извлечения выгод из-за причин COVID-19
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
Мантуров рассказал о проверках аппаратов ИВЛ, производимых на Урале
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: туриндустрия должна сделать выводы по итогам пандемии
Полицейские на улице Сингапура
В Сингапуре мужчина сел в тюрьму из-за просьбы жены сходить за масками
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт: решение регулятора по Nord Stream 2 противоречит интересам ФРГ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
Лента новостейМолния