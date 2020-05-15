После начала пандемии в московском метро изменили технологию уборки

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В метро Москвы изменили технологию уборки после начала пандемии, сообщил в интервью РИА Новости начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.
"С начала объявления пандемии московский метрополитен изменил всю технологию уборки. В первую очередь мы стали применять вещества по рекомендациям Роспотребнадзора. Это промывка тоннелей, обработка вентиляционных шахт , обработка служебных помещений, были закуплены оборудования, которые позволяют обрабатывать, проводить дезинфекцию", - сказал Козловский.
Он также добавил, что была увеличена частота обработки особенно тех мест, которыми пассажиры чаще пользуются – это билетные автоматы, ленты эскалаторов , кассы и так далее.
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