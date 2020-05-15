Правительство утвердило размещение бессрочных бондов РЖД

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило размещение бессрочных облигаций РЖД на сумму до 370 миллиардов рублей, говорится в распоряжении на официальном портале.
"Принять решение о размещении облигаций нескольких выпусков серии 001Б ОАО "Российские железные дороги" без срока погашения ... общей суммой номинальной стоимости всех выпусков облигаций до 370 миллиардов рублей включительно или до эквивалента этой суммы в иностранной валюте, предназначенных для квалифицированных инвесторов - юридических лиц, с возможностью досрочного погашения указанных облигаций по усмотрению их эмитента", - говорится в документе.
Распоряжение, опубликованное в пятницу, датировано 13 мая и подписано исполняющим обязанности председателя правительства Андреем Белоусовым.
Минфину России поручено обеспечить компенсацию неполученных доходов держателям бондов в случае принятия РЖД решения о невыплате купонного дохода по этим бумагам.
Гендиректор компании Олег Белозеров на совещании у президента России Владимира Путина сообщал, что РЖД на фоне непростой ситуации в экономике в связи с коронавирусом хотят сохранить инвестиционную программу 2020 года минимум в 620 миллиардов рублей при прежних планах 820 миллиардов рублей и готовы профинансировать ее за счет бессрочных облигаций на сумму не менее 370 миллиардов рублей. По его словам, базовые решения по облигациям уже приняты, требуется закрепить ряд уточнений и разъяснений. Белозеров добавлял, что при поддержке правительства и Центробанка компания готова начать выпуск бессрочных облигаций в течение месяца.
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