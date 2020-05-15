Правительство утвердило размещение бессрочных бондов РЖД

"Принять решение о размещении облигаций нескольких выпусков серии 001Б ОАО "Российские железные дороги" без срока погашения ... общей суммой номинальной стоимости всех выпусков облигаций до 370 миллиардов рублей включительно или до эквивалента этой суммы в иностранной валюте, предназначенных для квалифицированных инвесторов - юридических лиц, с возможностью досрочного погашения указанных облигаций по усмотрению их эмитента", - говорится в документе.