В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 9,4 тысячи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции Санкт-Петербурге превысило 9,4 тысячи, при этом выздоровели 2005 человек, сообщает городской оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 541 новый случай.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 9486 случаев заражения COVID-19. Умерло 74 человека. Выздоровело 2005 человек", - говорится в сообщении.

В Петербурге за последние сутки обследованы на коронавирус 11728 человек. На карантине находится 3623 человека, из них 168 - в обсерваторе, 905 - на самоизоляции, 2550 - контактные.