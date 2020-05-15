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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:34
https://ria.ru/20200515/1571484363.html
В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 9,4 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:12:2173:1234_1036x0_80_0_0_1f5533ca648315b949665beec7d029bf.jpg
РИА Новости

В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 9,4 тысячи

11:34 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 9,4 тысячи, при этом выздоровели 2005 человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 541 новый случай.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 9486 случаев заражения COVID-19.  Умерло 74 человека. Выздоровело 2005 человек", - говорится в сообщении.
В Петербурге за последние сутки обследованы на коронавирус 11728 человек. На карантине находится 3623 человека, из них 168 - в обсерваторе, 905 - на самоизоляции, 2550 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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