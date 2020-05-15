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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:24
https://ria.ru/20200515/1571483503.html
На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 12 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595756_0:331:3052:2048_1036x0_80_0_0_067f5618d4674b8f0841750a4117edaf.jpg
РИА Новости

На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 12 тысяч

11:24 15.05.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Филиппинах за сутки выросло на 215 и составляет 12 091, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По данным на 16 часов (11.00 мск) сегодняшнего дня, 15 мая, министерство здравоохранения сообщает о 215 новых случаях COVID-19. Общее число случаев (заражения - ред.) в стране сейчас составляет 12 091", - говорится в заявлении министерства.
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По данным минздрава Филиппин, количество летальных исходов в стране за сутки увеличилось на 16, в общей сложности скончались 806 человек с коронавирусной инфекцией. Более 2,4 тысячи человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗФилиппиныВ мире
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