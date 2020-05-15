На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 12 тысяч

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Филиппинах за сутки выросло на 215 и составляет 12 091, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По данным на 16 часов (11.00 мск) сегодняшнего дня, 15 мая, министерство здравоохранения сообщает о 215 новых случаях COVID-19. Общее число случаев (заражения - ред.) в стране сейчас составляет 12 091", - говорится в заявлении министерства.
По данным минздрава Филиппин, количество летальных исходов в стране за сутки увеличилось на 16, в общей сложности скончались 806 человек с коронавирусной инфекцией. Более 2,4 тысячи человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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