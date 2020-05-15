На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 12 тысяч

"По данным на 16 часов (11.00 мск) сегодняшнего дня, 15 мая, министерство здравоохранения сообщает о 215 новых случаях COVID-19. Общее число случаев (заражения - ред.) в стране сейчас составляет 12 091", - говорится в заявлении министерства.

Ученые из США и Британии испытали вакцину от COVID-19 на макаках

Ученые из США и Британии испытали вакцину от COVID-19 на макаках

По данным минздрава Филиппин, количество летальных исходов в стране за сутки увеличилось на 16, в общей сложности скончались 806 человек с коронавирусной инфекцией. Более 2,4 тысячи человек выздоровели.