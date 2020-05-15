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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:35
https://ria.ru/20200515/1571482750.html
Голикова расскажет 20 мая в Совете Федерации о ситуации с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

Голикова расскажет 20 мая в Совете Федерации о ситуации с коронавирусом

11:17 15.05.2020 (обновлено: 11:35 15.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вице-премьер правительства Татьяна Голикова выступит 20 мая на заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа, ее доклад будет посвящен ситуации с коронавирусом и мерам по противодействию его распространению в России, следует из проекта повестки заседания.
Также Совфед рассмотрит закон, позволяющий без правки федерального бюджета в текущем году оказывать на любых условиях гарантийную господдержку российским предприятиям в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Врач объяснил, как формируется иммунитет против коронавирусаУченый из США Анча Баранова привела статистику, согласно которой у 7–8% переболевших COVID-19 нет антител к коронавирусу, а у такого же числа пациентов – очень большое количество антител. Эти данные прокомментировал для радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.
Документ был разработан в целях обеспечения оперативного оказания государственной гарантийной поддержки российским предприятиям, столкнувшимся с финансовыми трудностями. Его принятие позволит оказывать гарантийную поддержку в этом году на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу, без необходимости внесения изменений в закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы.
В проекте повестки также значится закон, предусматривающий освобождение от НДФЛ материальной выгоды, получаемой заемщиком от экономии в период кредитных каникул в связи с коронавирусом.
Сенаторы планируют также рассмотреть закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваСовет Федерации РФМоскваЭкономикаПолитика
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