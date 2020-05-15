Голикова расскажет 20 мая в Совете Федерации о ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вице-премьер правительства Татьяна Голикова выступит 20 мая на заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа, ее доклад будет посвящен ситуации с коронавирусом и мерам по противодействию его распространению в России, следует из проекта повестки заседания.
Также Совфед рассмотрит закон, позволяющий без правки федерального бюджета в текущем году оказывать на любых условиях гарантийную господдержку российским предприятиям в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
12 мая, 17:34Сказано в эфиреВрач объяснил, как формируется иммунитет против коронавирусаУченый из США Анча Баранова привела статистику, согласно которой у 7–8% переболевших COVID-19 нет антител к коронавирусу, а у такого же числа пациентов – очень большое количество антител. Эти данные прокомментировал для радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.
Документ был разработан в целях обеспечения оперативного оказания государственной гарантийной поддержки российским предприятиям, столкнувшимся с финансовыми трудностями. Его принятие позволит оказывать гарантийную поддержку в этом году на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу, без необходимости внесения изменений в закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы.
В проекте повестки также значится закон, предусматривающий освобождение от НДФЛ материальной выгоды, получаемой заемщиком от экономии в период кредитных каникул в связи с коронавирусом.
Сенаторы планируют также рассмотреть закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.