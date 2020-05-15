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2020-05-15T12:05
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Россия и США продолжают обмен данными о готовящихся терактах
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РИА Новости

Россия и США продолжают обмен данными о готовящихся терактах

11:14 15.05.2020 (обновлено: 12:05 15.05.2020)
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© Фото : Аппарат Президента Республики ТатарстанЗаместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов
Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов
© Фото : Аппарат Президента Республики Татарстан
Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Москва и Вашингтон на уровне правоохранительных органов и спецслужб продолжают обмен данными о готовящихся терактах, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
На вопрос о том, не поставила ли пандемия коронавируса "на паузу" консультации России и США в области антитеррора, он ответил: "Мы по-прежнему продолжаем обмениваться данными о готовящихся терактах по линии правоохранительных органов и спецслужб".
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"В этом вопросе, как вы знаете, у нас есть примеры конструктивного и, что самое главное, результативного взаимодействия", - добавил он.
"Достаточно упомянуть партнерское сотрудничество Москвы и Вашингтона при подготовке и проведении Олимпиады-2014 в Сочи или, например, своевременную передачу американскими спецслужбами информации о готовившихся терактах в Санкт-Петербурге в 2017 году и в декабре прошлого года, которая помогла нам предотвратить страшные трагедии", - сказал замглавы МИД России.
По его словам, "наше партнерство в контртерроризме – дорога с двусторонним движением".
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"Могу привести пример, получивший широкую огласку. Мы, в свою очередь, заранее предупреждали американских коллег об опасности, исходящей от братьев Царнаевых, совершивших теракт на бостонском марафоне в апреле 2013 года", - сказал Сыромолотов.
Он обратил внимание на то, что "важными площадками взаимодействия с американцами остаются вспомогательные органы Совета Безопасности ООН – Контртеррористический комитет, а также комитеты 1267/1989/2253 по санкциям в отношении ИГИЛ* и "Аль-Каиды"* и 1988 по санкциям в отношении Движения талибов".
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Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
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РоссияОлег СыромолотовИсламское государствоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Аль-КаидаТалибанООНСШАВ мире
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