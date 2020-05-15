Россия и США продолжают обмен данными о готовящихся терактах

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Москва и Вашингтон на уровне правоохранительных органов и спецслужб продолжают обмен данными о готовящихся терактах, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
На вопрос о том, не поставила ли пандемия коронавируса "на паузу" консультации России и США в области антитеррора, он ответил: "Мы по-прежнему продолжаем обмениваться данными о готовящихся терактах по линии правоохранительных органов и спецслужб".
"В этом вопросе, как вы знаете, у нас есть примеры конструктивного и, что самое главное, результативного взаимодействия", - добавил он.
"Достаточно упомянуть партнерское сотрудничество Москвы и Вашингтона при подготовке и проведении Олимпиады-2014 в Сочи или, например, своевременную передачу американскими спецслужбами информации о готовившихся терактах в Санкт-Петербурге в 2017 году и в декабре прошлого года, которая помогла нам предотвратить страшные трагедии", - сказал замглавы МИД России.
По его словам, "наше партнерство в контртерроризме – дорога с двусторонним движением".
"Могу привести пример, получивший широкую огласку. Мы, в свою очередь, заранее предупреждали американских коллег об опасности, исходящей от братьев Царнаевых, совершивших теракт на бостонском марафоне в апреле 2013 года", - сказал Сыромолотов.
*Террористические организации, запрещенные в России.