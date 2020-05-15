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2020-05-15T11:20
https://ria.ru/20200515/1571481905.html
Эксперты рассказали о способах облегчить стресс от ожидания ЕГЭ
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РИА Новости

Эксперты рассказали о способах облегчить стресс от ожидания ЕГЭ

11:10 15.05.2020 (обновлено: 11:20 15.05.2020)
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Соблюдение распорядка дня, дыхательная гимнастика и отдых от новостей позволит выпускникам справиться со стрессом в ожидании ЕГЭ, а другим школьникам из режима дистанционного обучения к летним каникулам на самоизоляции поможет перейти физическая нагрузка и составление списка интересных занятий, считают опрошенные РИА Новости школьные психологи.
Ранее Рособрнадзор заявил, что окончательное решение по датам проведения Единого госэкзамена в этом году еще не принято, подготовлено несколько вариантов расписания, предусматривающих проведение ЕГЭ в разные сроки с июня по август.
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"Отдельно хотелось бы сказать о будущих выпускниках школ, перенос ЕГЭ и (отмена – ред.) ГИА для них тоже очень тревожное событие. Как не растерять накопленные знания до экзамена, замотивировать себя и не поддаться стрессу?... Научитесь приемам волевой мобилизации и методам релаксации - аутотренинг, дыхательная гимнастика, они помогут не только на время экзамена, но и в обычной жизни", - сказала РИА Новости педагог-психолог Наталья Науменко.
При этом психолог не советует выпускникам постоянно отслеживать сообщения в СМИ, желательно на это выделить не больше 20 минут в определенное время суток. Отдельно Науменко отметила необходимость чтения художественной литературы, просмотра интересующих научно-популярных фильмов. Однако особое внимание в преддверии ЕГЭ необходимо обратить на повторение экзаменационных материалов.
"Повторяйте материал для сдачи экзамена по удобной вам схеме, например, 30 минут в день - русский (язык – ред.), отдых, 30 минут в день - математика и так далее, желательно, чтобы время для повторений было выбрано также одинаковое", - заключила педагог-психолог.
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Каникулы на изоляции

Однако эксперты считают, что стресс коснётся не только выпускников. Так, школьный психолог Надежда Иванова призывает родителей школьников помочь им переключиться с режима удаленного образования на летний отдых, потому что каникулы пройдут в непривычном для детей формате.
"У них (детей - ред.) нарушился режим – школа, где дети учились и посещали уроки, и дом, где дети отдыхали, занимались своим хобби, поэтому для многих учеба дома - это стресс. Скоро придут каникулы, и детям также будет непривычно из-за пандемии проводить их не так, как раньше. Для этого можно вместе с детьми придумывать новые занятия на каждую неделю, которые будут радовать дома. К примеру – предложить собрать большой пазл, разучить песенку или научить своего питомца новой команде", - считает Иванова.
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Кроме того, свои ежедневные успехи эксперт советует записывать в отдельный блокнот: "выучил 10 новых слов на английском", "посмотрел долгожданный художественный фильм" или "приготовил с мамой вкусное блюдо". Эту идею также разделяет и эксперт Наталья Науменко, по мнению которой, все записанные приятные моменты, открытия и достижения в дальнейшем помогут оценить продуктивность школьных каникул и порадоваться успехам. При этом педагог-психолог отмечает важность позитивного мышления и распорядка дня.
"На передовой изменений оказалась вся система образования: школьники, педагоги, родители. Насколько напряженным будет период выхода из самоизоляции, зависит только от нашего восприятия. В первую очередь, старайтесь сохранять режим дня - это поможет избежать лишнего стресса при выходе из самоизоляции. Не позволяйте учебе и домашним делам занимать все ваше время", - сказала Науменко.
Эксперт также рекомендует планировать периоды отдыха и помнить про полноценный сон. Огромную роль в борьбе со стрессом, по мнению школьных психологов, играет и регулярная физическая активность: уборка по дому, физические упражнения, пение или танцы.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Надежда ИвановаОбщество
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