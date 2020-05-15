Эксперт оценил роль медцентров Минобороны в условиях пандемии

"Как показывает опыт гражданских медучреждений, для оказания помощи инфицированным коронавирусом приходится задействовать не только инфекционные отделения, но и практически все мощности и персонал больниц и госпиталей. Фактически остальная работа оказывается парализованной, и врачи вынужденно перестают оказывать плановую медицинскую помощь. Военные действуют на опережение, новые медицинские центры Минобороны позволят нарастить количество коек, а значит, в случае обострения эпидемии появится возможность оказывать всю необходимую помощь инфекционным больным без ущерба для других пациентов", - сказал Гергоков.