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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:03
https://ria.ru/20200515/1571481420.html
Эксперт оценил роль медцентров Минобороны в условиях пандемии
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РИА Новости

Эксперт оценил роль медцентров Минобороны в условиях пандемии

11:02 15.05.2020 (обновлено: 11:03 15.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтроительство инфекционного центра Минобороны РФ в Одинцово
Строительство инфекционного центра Минобороны РФ в Одинцово
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Появление медицинских центров Минобороны РФ позволит оказывать всю необходимую помощь инфекционным больным без ущерба для других пациентов в условиях пандемии коронавируса, заявил РИА Новости полковник медицинской службы в отставке кандидат медицинских наук Борис Гергоков.
Министерство обороны первую половину из 16 медицинских многофункциональных центров для лечения больных коронавирусом ввело в эксплуатацию к 30 апреля, крайний срок для остальных восьми наступает сегодня.
"Как показывает опыт гражданских медучреждений, для оказания помощи инфицированным коронавирусом приходится задействовать не только инфекционные отделения, но и практически все мощности и персонал больниц и госпиталей. Фактически остальная работа оказывается парализованной, и врачи вынужденно перестают оказывать плановую медицинскую помощь. Военные действуют на опережение, новые медицинские центры Минобороны позволят нарастить количество коек, а значит, в случае обострения эпидемии появится возможность оказывать всю необходимую помощь инфекционным больным без ущерба для других пациентов", - сказал Гергоков.
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Президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что центры будут построены к 15 мая. В них можно будет разместить 1,6 тысячи больных. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 миллиарда рублей из резервного фонда.
Строительство многофункциональных медицинских центров идет в 15 регионах - от Камчатки до Калининграда. Центры создаются на базе военных госпиталей Минобороны. Общее количество поставляемой в строящиеся многопрофильные медицинские центры Минобороны России медтехники, специального оборудования и различных приборов составит около 500 тысяч единиц. Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинСергей ШойгуКалининградОбщество
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