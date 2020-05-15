В России предложили ввести пособия на маски и перчатки

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Национальном родительском комитете предложили ввести на время В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT

С такой идеей выступила глава НРК Ирина Волынец . Она отметила, что во многих российских регионах в рамках борьбы с инфекцией вводится масочный и перчаточный режим, за нарушение которого грозит штраф. Однако далеко не у всех россиян есть финансовые возможности, чтобы обеспечить себя средствами индивидуальной защиты. Поэтому нужно выдавать специальное пособие.

"Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день", — говорится в обращении НРК.

Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания эпидемии COVID-19. В исключительных случаях, считает Волынец, пособие можно заменить бесплатной выдачей нужного количества масок и перчаток.

Мнение сенатора

Он отметил, что понимает это предложение, но считает, что следует выбирать "более простые модели поведения" — то есть просто раздавать маски и перчатки, например, на входе в учреждения.

"Надо заниматься раздачей, в том числе давать бесплатно, как бахилы в поликлиниках", — сказал сенатор в беседе с RT

Этот вариант, по его мнению проще, чем администрировать сложный процесс.

Россияне согласны ходить в масках

Масочный и перчаточный режим сейчас действует во многих регионах России, начавших процесс выхода из самоизоляции.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора , средства защиты надо надевать при посещении общественных мест. При этом большинство жителей страны готовы строго соблюдать эти правила, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом сайтом стопкоронавирус.рф в мессенджерах.

В исследовании, которое сайт 12 мая организовал в своих каналах в Telegram и Viber, участвовали свыше 120,4 тысячи человек.

"О готовности строго соблюдать перчаточно-масочный режим заявили от 59 до 73 процентов опрошенных (в зависимости от площадки)", — говорится в сообщении.

От 20 до 31 процента намерены носить только одну маску и перчатки. А тех, кто не собирается соблюдать никаких мер предосторожности, — всего от семи до десяти процентов, следует из результатов опроса.

Как носить маски и перчатки

Средства защиты необходимы при посещении общественных мест — прежде всего это городской транспорт и торговые точки. Как напоминает Роспотребнадзор, маска должна плотно прилегать к лицу, полностью закрывая нос и рот. Носить можно одноразовые медицинские или многоразовые тканевые маски. Их рекомендуется использовать не более двух-трех часов. Многоразовые маски можно постирать и прогладить горячим утюгом.

Перчатки следует носить для того, чтобы предохранить кожу от раздражения из-за постоянного мытья рук и антисептиков, считает врач и телеведущий Александр Мясников

"Перчатка сама по себе такой же источник вирусов и бактерий, как и грязные руки. Их надо постоянно менять после каждого контакта или обрабатывать антисептиком. <…> Перчатка выполняет свою роль лишь до первого контакта", — написал он в Telegram

При этом врач предостерег от ношения трикотажных перчаток, поскольку их невозможно обработать антисептиком.

"Или вы их меняете сто раз на дню, или они заразны и опасны для других", — рассказал Мясников.

Что касается масок, то, по его словам, они не защищают от заражения коронавирусом, но помогают снизить риск распространения инфекции уже инфицированными людьми.

"Поскольку коронавирус распространяется в бессимптомный период, то люди могут не знать, заразны они или нет, поэтому надеваем маски на всех", — отметил доктор.

Самой эффективной мерой профилактики коронавируса он назвал соблюдение социальной дистанции.

Коронавирус в мире

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , всего насчитывается более 4,2 миллиона инфицированных, 294 из них тысячи умерли.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса , COVID-19 заболели 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли, порядка 1,6 миллиона пациентов вылечились. Первые по числу зараженных и летальных исходов — США, где умерли уже 84 тысячи человек. В Европе особо сложная ситуация сложилась в Великобритании, Италии, Испании и Франции.

В России число случаев заражения коронавирусом превысило 262 тысячи, 2418 человек скончались, более 58 тысяч вылечились.