Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:05
https://ria.ru/20200515/1571481069.html
В России предложили ввести пособия на маски и перчатки
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571306631_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ddc1555b19be6da2743e99762702fcb2.jpg
РИА Новости

В России предложили ввести пособия на маски и перчатки

11:05 15.05.2020
51655
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПоэтапное снятие карантина в Москве
Поэтапное снятие карантина в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT.
С такой идеей выступила глава НРК Ирина Волынец. Она отметила, что во многих российских регионах в рамках борьбы с инфекцией вводится масочный и перчаточный режим, за нарушение которого грозит штраф. Однако далеко не у всех россиян есть финансовые возможности, чтобы обеспечить себя средствами индивидуальной защиты. Поэтому нужно выдавать специальное пособие.
"Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день", — говорится в обращении НРК.
Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания эпидемии COVID-19. В исключительных случаях, считает Волынец, пособие можно заменить бесплатной выдачей нужного количества масок и перчаток.
Пассажир в аэропорту Шереметьево в Москве
14 мая, 18:58Распространение нового коронавируса
Минздрав назвал регионы, наиболее нуждающиеся в средствах защиты

Мнение сенатора

Идею НРК прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Он отметил, что понимает это предложение, но считает, что следует выбирать "более простые модели поведения" — то есть просто раздавать маски и перчатки, например, на входе в учреждения.
"Надо заниматься раздачей, в том числе давать бесплатно, как бахилы в поликлиниках", — сказал сенатор в беседе с RT.
Этот вариант, по его мнению проще, чем администрировать сложный процесс.
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
14 мая, 22:59Распространение нового коронавируса
Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

Россияне согласны ходить в масках

Масочный и перчаточный режим сейчас действует во многих регионах России, начавших процесс выхода из самоизоляции.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, средства защиты надо надевать при посещении общественных мест. При этом большинство жителей страны готовы строго соблюдать эти правила, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом сайтом стопкоронавирус.рф в мессенджерах.
В исследовании, которое сайт 12 мая организовал в своих каналах в Telegram и Viber, участвовали свыше 120,4 тысячи человек.
"О готовности строго соблюдать перчаточно-масочный режим заявили от 59 до 73 процентов опрошенных (в зависимости от площадки)", — говорится в сообщении.
От 20 до 31 процента намерены носить только одну маску и перчатки. А тех, кто не собирается соблюдать никаких мер предосторожности, — всего от семи до десяти процентов, следует из результатов опроса.
Мужчин в перчатках
Вчера, 04:36Распространение нового коронавируса
Дерматолог рассказала, как правильно носить перчатки при пандемии

Как носить маски и перчатки

Средства защиты необходимы при посещении общественных мест — прежде всего это городской транспорт и торговые точки. Как напоминает Роспотребнадзор, маска должна плотно прилегать к лицу, полностью закрывая нос и рот. Носить можно одноразовые медицинские или многоразовые тканевые маски. Их рекомендуется использовать не более двух-трех часов. Многоразовые маски можно постирать и прогладить горячим утюгом.
Перчатки следует носить для того, чтобы предохранить кожу от раздражения из-за постоянного мытья рук и антисептиков, считает врач и телеведущий Александр Мясников.
"Перчатка сама по себе такой же источник вирусов и бактерий, как и грязные руки. Их надо постоянно менять после каждого контакта или обрабатывать антисептиком. <…> Перчатка выполняет свою роль лишь до первого контакта", — написал он в Telegram.
При этом врач предостерег от ношения трикотажных перчаток, поскольку их невозможно обработать антисептиком.
"Или вы их меняете сто раз на дню, или они заразны и опасны для других", — рассказал Мясников.
Что касается масок, то, по его словам, они не защищают от заражения коронавирусом, но помогают снизить риск распространения инфекции уже инфицированными людьми.
"Поскольку коронавирус распространяется в бессимптомный период, то люди могут не знать, заразны они или нет, поэтому надеваем маски на всех", — отметил доктор.
Самой эффективной мерой профилактики коронавируса он назвал соблюдение социальной дистанции.
Напоминание о социальной дистанции в гипермаркете Ашан
Вчера, 09:41Распространение нового коронавируса
В Москве проверили соблюдение масочного и перчаточного режима в магазинах

Коронавирус в мире

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 4,2 миллиона инфицированных, 294 из них тысячи умерли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли, порядка 1,6 миллиона пациентов вылечились. Первые по числу зараженных и летальных исходов — США, где умерли уже 84 тысячи человек. В Европе особо сложная ситуация сложилась в Великобритании, Италии, Испании и Франции.
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 262 тысячи, 2418 человек скончались, более 58 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
463101341
Обсудить 28
Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19Ирина ВолынецЗдоровье - ОбществоВалерий РязанскийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Совет Федерации РФОбщество
Популярные комментарии
Мечтайте. Собянин открыл новый бизнес- маски и перчатки. Бесплатного не будет, не дождетесь, ведь придется гос-ву объяснять покупку масок с бешеной наценкой у самих себя. А народу продать с такой наценкой- ничего объяснять не надо.
15 мая, 11:37
Мари Вапи
6001104
Они ПРАВДА думают, чтоб большинство россиян согласны носить намордники? Это еще лето не настало, вот когда в жару мокрые маски приведут к массовому падежу... электората, а на руках у многих от сырости появится грибок и экзема - пора будет объявлять ВЕЧНЫЙ карантин! :(
15 мая, 12:16
ПАПров Агиценович Зак
4300007
Рекомендуем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции
Готовая продукция в цехе по производству пельменей в Санкт-Петербурге
Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
И.о. декана филфака МГУ оценил ситуацию с письмом о домогательствах
“Развели канитель” – Путин отчитал чиновников за задержку выплат медикам
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В России могут пойти по "военному пути" вакцинации от коронавируса
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В России обнаружили новое клиническое проявление коронавируса
Пассажир в аэропорту Шереметьево в Москве
Минздрав назвал регионы, наиболее нуждающиеся в средствах защиты
Продажа медицинских масок в автомате
В Совфеде прокомментировали идею ввести пособие на покупку масок
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
Маска.
Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил подозреваемых в реабилитации нацизма в "Бессмертном полку"
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
Дворец Мира в Гааге
Россия обжаловала решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
Путину рассказали о лечении Заворотнюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
Лента новостейМолния