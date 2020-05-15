В России предложили ввести пособия на маски и перчатки

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT.
С такой идеей выступила глава НРК Ирина Волынец. Она отметила, что во многих российских регионах в рамках борьбы с инфекцией вводится масочный и перчаточный режим, за нарушение которого грозит штраф. Однако далеко не у всех россиян есть финансовые возможности, чтобы обеспечить себя средствами индивидуальной защиты. Поэтому нужно выдавать специальное пособие.
"Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день", — говорится в обращении НРК.
Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания эпидемии COVID-19. В исключительных случаях, считает Волынец, пособие можно заменить бесплатной выдачей нужного количества масок и перчаток.
Мнение сенатора
Идею НРК прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Он отметил, что понимает это предложение, но считает, что следует выбирать "более простые модели поведения" — то есть просто раздавать маски и перчатки, например, на входе в учреждения.
"Надо заниматься раздачей, в том числе давать бесплатно, как бахилы в поликлиниках", — сказал сенатор в беседе с RT.
Этот вариант, по его мнению проще, чем администрировать сложный процесс.
Россияне согласны ходить в масках
Масочный и перчаточный режим сейчас действует во многих регионах России, начавших процесс выхода из самоизоляции.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, средства защиты надо надевать при посещении общественных мест. При этом большинство жителей страны готовы строго соблюдать эти правила, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом сайтом стопкоронавирус.рф в мессенджерах.
В исследовании, которое сайт 12 мая организовал в своих каналах в Telegram и Viber, участвовали свыше 120,4 тысячи человек.
"О готовности строго соблюдать перчаточно-масочный режим заявили от 59 до 73 процентов опрошенных (в зависимости от площадки)", — говорится в сообщении.
От 20 до 31 процента намерены носить только одну маску и перчатки. А тех, кто не собирается соблюдать никаких мер предосторожности, — всего от семи до десяти процентов, следует из результатов опроса.
Как носить маски и перчатки
Средства защиты необходимы при посещении общественных мест — прежде всего это городской транспорт и торговые точки. Как напоминает Роспотребнадзор, маска должна плотно прилегать к лицу, полностью закрывая нос и рот. Носить можно одноразовые медицинские или многоразовые тканевые маски. Их рекомендуется использовать не более двух-трех часов. Многоразовые маски можно постирать и прогладить горячим утюгом.
Перчатки следует носить для того, чтобы предохранить кожу от раздражения из-за постоянного мытья рук и антисептиков, считает врач и телеведущий Александр Мясников.
"Перчатка сама по себе такой же источник вирусов и бактерий, как и грязные руки. Их надо постоянно менять после каждого контакта или обрабатывать антисептиком. <…> Перчатка выполняет свою роль лишь до первого контакта", — написал он в Telegram.
При этом врач предостерег от ношения трикотажных перчаток, поскольку их невозможно обработать антисептиком.
"Или вы их меняете сто раз на дню, или они заразны и опасны для других", — рассказал Мясников.
Что касается масок, то, по его словам, они не защищают от заражения коронавирусом, но помогают снизить риск распространения инфекции уже инфицированными людьми.
"Поскольку коронавирус распространяется в бессимптомный период, то люди могут не знать, заразны они или нет, поэтому надеваем маски на всех", — отметил доктор.
Самой эффективной мерой профилактики коронавируса он назвал соблюдение социальной дистанции.
Коронавирус в мире
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 4,2 миллиона инфицированных, 294 из них тысячи умерли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли, порядка 1,6 миллиона пациентов вылечились. Первые по числу зараженных и летальных исходов — США, где умерли уже 84 тысячи человек. В Европе особо сложная ситуация сложилась в Великобритании, Италии, Испании и Франции.
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 262 тысячи, 2418 человек скончались, более 58 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.