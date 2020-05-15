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2020-05-15T10:57
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Эксперт оценил решение о блокировке российских соцсетей на Украине
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РИА Новости

Эксперт оценил решение о блокировке российских соцсетей на Украине

10:57 15.05.2020
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, блокируя доступ к российским социальным сетям, выбрал наиболее безобидный антироссийский шаг с точки зрения урона для Украины, считает член Общественной палаты РФ, президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.
Ранее Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
"Он должен какой-то антироссийский шаг сделать, чтобы прозвучать в пространстве украинской действительности. Соответственно, самый нейтральный, безобидный с точки зрения урона – это, конечно, придуманные санкции против наших соцсетей. Поэтому он это все и сделал, что, конечно, является абсолютной глупостью. Тогда бы отказываться надо было от автомобилей, которые в России и в СССР сделаны, и многого другого, что сделано у нас и чем пользуются украинцы", - сказал РИА Новости эксперт.
По мнению Федорова, Зеленский также может подвергаться давлению или действовать в интересах конкурирующих структур соцсетей. "Ни для кого не секрет, что Facebook и прочие соцсети заинтересованы в расширении своего влияния, а "ВКонтакте" – серьезный конкурент. В данном случае я не исключаю, что здесь какие-то чисто прагматические, коммерческие интересы", - отметил он.
"Почему на три года - потому что у него через три года где-то будет избирательная кампания, я думаю, что он хочет воспользоваться этими популярными в том числе на Украине соцсетями, потому что ни для кого не секрет, что очень многие украинцы пользуются ими, обходя так называемые санкции", - сказал эксперт.
Он добавил, что для российских соцсетей потеря рынка на Украине не является критической.
Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", , "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.
Власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. Срок запрета истекал в этом году.
Лидия Прозорова
13 мая, 13:48
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Ситуация на УкраинеОдноклассникиГеоргий ФедоровДоктор ВебВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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