Эксперт оценил решение о блокировке российских соцсетей на Украине

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский , блокируя доступ к российским социальным сетям, выбрал наиболее безобидный антироссийский шаг с точки зрения урона для Украины, считает член Общественной палаты РФ, президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров

Ранее Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года.

"Он должен какой-то антироссийский шаг сделать, чтобы прозвучать в пространстве украинской действительности. Соответственно, самый нейтральный, безобидный с точки зрения урона – это, конечно, придуманные санкции против наших соцсетей. Поэтому он это все и сделал, что, конечно, является абсолютной глупостью. Тогда бы отказываться надо было от автомобилей, которые в России и в СССР сделаны, и многого другого, что сделано у нас и чем пользуются украинцы", - сказал РИА Новости эксперт.

По мнению Федорова, Зеленский также может подвергаться давлению или действовать в интересах конкурирующих структур соцсетей. "Ни для кого не секрет, что Facebook и прочие соцсети заинтересованы в расширении своего влияния, а "ВКонтакте" – серьезный конкурент. В данном случае я не исключаю, что здесь какие-то чисто прагматические, коммерческие интересы", - отметил он.

"Почему на три года - потому что у него через три года где-то будет избирательная кампания, я думаю, что он хочет воспользоваться этими популярными в том числе на Украине соцсетями, потому что ни для кого не секрет, что очень многие украинцы пользуются ими, обходя так называемые санкции", - сказал эксперт.

Он добавил, что для российских соцсетей потеря рынка на Украине не является критической.

Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и " Одноклассники ", а также "Яндекс", Mail.ru, " Доктор Веб ", "Касперский", 1С , "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.