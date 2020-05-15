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2020-05-15T10:59
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Минкомсвязь фиксирует рост пиратской активности из-за самоизоляции
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РИА Новости

Минкомсвязь фиксирует рост пиратской активности из-за самоизоляции

10:45 15.05.2020 (обновлено: 10:59 15.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минкомсвязь РФ фиксирует рост пиратской активности из-за самоизоляции, на прошлой неделе количество уничтоженных пиратских ресурсов иногда превышало сотню в день, сообщил РИА Новости замглавы министерства Алексей Волин.
"Карантин и самоизоляция привели к некоторому росту пиратской активности. Так, если в среднем за сутки разбивается порядка 20 пиратских зеркал, то на прошлой неделе были дни, когда количество уничтоженных пиратских ресурсов превышало 100", - рассказал Волин.
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Всего решениями Минкомсвязи, как отметил замминистра, заблокировано 10 тысяч зеркал пиратских сайтов. Блокировку ведомство осуществляет с ноября 2017 года. Решения принимаются по обращениям правообладателей, которые в ежедневном режиме рассматриваются на специальной комиссии из представителей как медиасферы, так и интернет-площадок.
"Основное количество заблокированных зеркал приходится на кино и сериалы. Но среди заблокированных пиратских ресурсов присутствуют также музыка и книги. ... При этом каждое обращение проходит процедуру внимательного рассмотрения. И около 30% поступивших заявок были отклонены", - добавил Волин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Алексей ВолинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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