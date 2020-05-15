Минкомсвязь фиксирует рост пиратской активности из-за самоизоляции

"Карантин и самоизоляция привели к некоторому росту пиратской активности. Так, если в среднем за сутки разбивается порядка 20 пиратских зеркал, то на прошлой неделе были дни, когда количество уничтоженных пиратских ресурсов превышало 100", - рассказал Волин.

Всего решениями Минкомсвязи, как отметил замминистра, заблокировано 10 тысяч зеркал пиратских сайтов. Блокировку ведомство осуществляет с ноября 2017 года. Решения принимаются по обращениям правообладателей, которые в ежедневном режиме рассматриваются на специальной комиссии из представителей как медиасферы, так и интернет-площадок.