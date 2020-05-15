В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 229

ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 15, до 229, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 214 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 15 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 15 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 229. На лечении 193 пациента. Выписан 31 человек. Летальных случаев пять", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве добавили, что за сутки выписаны с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом семь человек, в том числе военнослужащий вооруженных сил Украины, ранее перешедший на сторону ДНР, и один медицинский работник.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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