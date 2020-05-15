В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 229

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 15 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 15 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 229. На лечении 193 пациента. Выписан 31 человек. Летальных случаев пять", - говорится в сообщении пресс-службы.