В России за сутки умерли 113 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В России за сутки умерли 113 человек с коронавирусом, за все время скончались 2 418 заболевших, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки умерли 113 человек... Умерли за весь период 2 418 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 68 человек умерли в Москве, 13 - в Подмосковье, пять - в Санкт-Петербурге, по трое в Ставропольском крае и Нижегородской области, по два в Тульской области, Ингушетии и Ханты-Мансийском автономном округе, а также Новосибирской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.