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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T10:37
https://ria.ru/20200515/1571479604.html
В России за сутки умерли 113 пациентов с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

В России за сутки умерли 113 пациентов с COVID-19

10:36 15.05.2020 (обновлено: 10:37 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В России за сутки умерли 113 человек с коронавирусом, за все время скончались 2 418 заболевших, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки умерли 113 человек... Умерли за весь период 2 418 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 68 человек умерли в Москве, 13 - в Подмосковье, пять - в Санкт-Петербурге, по трое в Ставропольском крае и Нижегородской области, по два в Тульской области, Ингушетии и Ханты-Мансийском автономном округе, а также Новосибирской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округМосковская область (Подмосковье)Новосибирская областьОбщество
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