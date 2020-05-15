Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T10:26
https://ria.ru/20200515/1571479007.html
В приамурском Шимановске ввели ограничения из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570193274_0:99:3036:1806_1036x0_80_0_0_65ebf9e8051d636523ecfd8949fadc09.jpg
РИА Новости

В приамурском Шимановске ввели ограничения из-за COVID-19

10:26 15.05.2020
360
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мая - РИА Новости. Пропускной режим для въезда и выезда с проверкой документов на КПП и обязательной дезинфекцией установят с 18 по 31 мая в городе Шимановск Амурской области из-за коронавируса, также ограничат посещение парков, площадей, ТЦ, а гулять можно будет только по двое, сообщает правительство региона.
Всего, по данным на 15 мая, в Приамурье выявлено 204 случая COVID-19 (плюс 10 случаев за сутки), в Шимановске, по данным оперштаба региона, зарегистрирован 31 случай новой коронавирусной инфекции. Население в городе о необходимости соблюдать дистанцию, самоизоляцию и другие меры профилактики оповещают машины пожарной части, подъезды, где проживают заболевшие дезинфицируют, полиция контролируют находящихся на изоляции.
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
12 мая, 02:23Распространение нового коронавируса
Меры борьбы с распространением COVID-19 в России
Ввести особый режим для въезда и выезда из города предложил мэр Шимановска Павел Березовский, на заседании регионального оперативного штаба он рассказал, что уже встретился с руководством Свободного, где действуют подобные ограничения.
"Мы разрабатываем проект распоряжения с учетом предложений от властей Шимановска. Меры согласованы с органами Роспотребнадзора. Предлагается с 18 по 31 мая установить ряд ограничений для Шимановска: ввести пропускной режим для въезда и выезда через КПП с обязательной дезинфекцией и проверкой документов. Проезд будет осуществляться по пропускам и иным документам", - цитирует правительство министра юстиции Приамурья Елену Акименко.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Ограничения не будут распространяться для социального транспорта, отдельных видов перевозок и транспорта органов власти. Въезд и выезд для людей будет организован "в целях осуществления трудовой деятельности и в ряде исключительных случаев", также рекомендовано ограничить продажу билетов на железнодорожный транспорт.
"Также вводятся ограничения на посещение парков и площадей, прогулки граждан (не более 2 человек с соблюдением социальной дистанции), ограничения коснутся пребывания в торговых объектах (не более 1 человека на 4 квадратных метра при совместном пребывании",- добавляют власти.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Губернатор Приамурья Василий Орлов подчеркнул, что в зависимости от эпидемиологической обстановки меры безопасности могут быть усилены в отношении любого города или района области.
Ограничительные меры, введенные в регионе из-за коронавируса, 8 мая были продлены до конца месяца.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Амурская областьШимановск
Рекомендуем
Врачи
Врачи отправилась на север Приангарья, где зафиксирована вспышка COVID-19
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась
Генсек ОДКБ: Москва и Минск не обсуждают размещение базы РФ в Белоруссии
Машина скорой медицинской помощи
В Челябинской области умерла самая пожилая пациентка с COVID-19
Станислав Зась
ОДКБ при необходимости подключится к борьбе с COVID-19
Богдан Безпалько
Киев затягивает переговоры по урегулированию в Донбассе, считает эксперт
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
В Армении число случаев коронавируса возросло до 4044
Медик выходит из машины скорой помощи
В России за сутки выздоровели 4696 пациентов с коронавирусом
Медик у машины скорой помощи
Во Владимирской области число случаев COVID-19 выросло до 1592
Тестирование на коронавирус
В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
Водитель машины скорой помощи
В Липецкой области число случаев COVID-19 выросло до 1084
Пожарный
В Кузбассе две женщины и две девочки погибли при пожаре в частном доме
Станислав Зась
Генсек ОДКБ заявил об отсутствии угрозы военного конфликта с НАТО
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
В России за сутки умерли 113 пациентов с COVID-19
Напоминание о социальной дистанции в гипермаркете Ашан
В Москве проверили соблюдение масочного и перчаточного режима в магазинах
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
"Роснефть" планирует запустить газовый проект "Роспан" в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
04:59Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Лента новостейМолния