В приамурском Шимановске ввели ограничения из-за COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мая - РИА Новости. Пропускной режим для въезда и выезда с проверкой документов на КПП и обязательной дезинфекцией установят с 18 по 31 мая в городе Пропускной режим для въезда и выезда с проверкой документов на КПП и обязательной дезинфекцией установят с 18 по 31 мая в городе Шимановск Амурской области из-за коронавируса, также ограничат посещение парков, площадей, ТЦ, а гулять можно будет только по двое, сообщает правительство региона.

Всего, по данным на 15 мая, в Приамурье выявлено 204 случая COVID-19 (плюс 10 случаев за сутки), в Шимановске, по данным оперштаба региона, зарегистрирован 31 случай новой коронавирусной инфекции. Население в городе о необходимости соблюдать дистанцию, самоизоляцию и другие меры профилактики оповещают машины пожарной части, подъезды, где проживают заболевшие дезинфицируют, полиция контролируют находящихся на изоляции.

Ввести особый режим для въезда и выезда из города предложил мэр Шимановска Павел Березовский , на заседании регионального оперативного штаба он рассказал, что уже встретился с руководством Свободного, где действуют подобные ограничения.

"Мы разрабатываем проект распоряжения с учетом предложений от властей Шимановска. Меры согласованы с органами Роспотребнадзора. Предлагается с 18 по 31 мая установить ряд ограничений для Шимановска: ввести пропускной режим для въезда и выезда через КПП с обязательной дезинфекцией и проверкой документов. Проезд будет осуществляться по пропускам и иным документам", - цитирует правительство министра юстиции Приамурья Елену Акименко.

Ограничения не будут распространяться для социального транспорта, отдельных видов перевозок и транспорта органов власти. Въезд и выезд для людей будет организован "в целях осуществления трудовой деятельности и в ряде исключительных случаев", также рекомендовано ограничить продажу билетов на железнодорожный транспорт.

"Также вводятся ограничения на посещение парков и площадей, прогулки граждан (не более 2 человек с соблюдением социальной дистанции), ограничения коснутся пребывания в торговых объектах (не более 1 человека на 4 квадратных метра при совместном пребывании",- добавляют власти.

Губернатор Приамурья Василий Орлов подчеркнул, что в зависимости от эпидемиологической обстановки меры безопасности могут быть усилены в отношении любого города или района области.

Ограничительные меры, введенные в регионе из-за коронавируса, 8 мая были продлены до конца месяца.