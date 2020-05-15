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2020-05-15T11:10
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Генсек ОДКБ: Москва и Минск не обсуждают размещение базы РФ в Белоруссии
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РИА Новости

Генсек ОДКБ: Москва и Минск не обсуждают размещение базы РФ в Белоруссии

10:21 15.05.2020 (обновлено: 11:10 15.05.2020)
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© Фото : Пресс-служба ОДКБГенеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась
© Фото : Пресс-служба ОДКБ
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Москва и Минск не обсуждают размещение военной базы России в Белоруссии, такого вопроса нет в политической повестке двух стран, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
"Насколько мне известно, сейчас вопроса о размещении военной базы министерства обороны Российской Федерации на территории Беларуси нет в политической повестке дня этих двух государств", - сказал Зась.
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По его словам, этот вопрос относится, прежде всего, к сфере двустороннего сотрудничества. "Хотелось бы отметить, что оно развивается весьма динамично, на плановой основе и характеризуется развитой системой взаимодействия по линии генеральных штабов, видов вооруженных сил, военно-учебных заведений", - отметил он.
"В связи с изложенным и учитывая современный уровень развития технологий, можно сделать вывод, что высокая степень готовности и мобильность войск, предназначенных для совместных действий, позволяют обеспечить военную безопасность в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности и без развертывания дополнительной военной инфраструктуры и создания российской военной базы на территории Республики Беларусь", - подчеркнул Зась.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Читайте полный текст интервью >>
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