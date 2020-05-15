Генсек ОДКБ: Москва и Минск не обсуждают размещение базы РФ в Белоруссии

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Москва и Минск не обсуждают размещение военной базы России в Белоруссии, такого вопроса нет в политической повестке двух стран, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
"Насколько мне известно, сейчас вопроса о размещении военной базы министерства обороны Российской Федерации на территории Беларуси нет в политической повестке дня этих двух государств", - сказал Зась.
7 декабря 2019, 01:01Межгосударственные отношения России и Белоруссии
По его словам, этот вопрос относится, прежде всего, к сфере двустороннего сотрудничества. "Хотелось бы отметить, что оно развивается весьма динамично, на плановой основе и характеризуется развитой системой взаимодействия по линии генеральных штабов, видов вооруженных сил, военно-учебных заведений", - отметил он.
"В связи с изложенным и учитывая современный уровень развития технологий, можно сделать вывод, что высокая степень готовности и мобильность войск, предназначенных для совместных действий, позволяют обеспечить военную безопасность в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности и без развертывания дополнительной военной инфраструктуры и создания российской военной базы на территории Республики Беларусь", - подчеркнул Зась.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.