Генсек ОДКБ: Москва и Минск не обсуждают размещение базы РФ в Белоруссии

"Насколько мне известно, сейчас вопроса о размещении военной базы министерства обороны Российской Федерации на территории Беларуси нет в политической повестке дня этих двух государств", - сказал Зась.

По его словам, этот вопрос относится, прежде всего, к сфере двустороннего сотрудничества. "Хотелось бы отметить, что оно развивается весьма динамично, на плановой основе и характеризуется развитой системой взаимодействия по линии генеральных штабов, видов вооруженных сил, военно-учебных заведений", - отметил он.