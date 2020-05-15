Генсек ОДКБ предложил даты для парада в честь 75-летия Победы

Зась также напомнил, что при подготовке к параду на Красной площади 9 Мая все государства ОДКБ подтвердили свою готовность прислать на него в Москву свои воинские подразделения.

"Все государства ОДКБ очень серьезно готовились к празднованию 9 Мая. Для всех нас это великий народный праздник. Тем более юбилейная дата. В честь 75-летия Великой Победы во всех государствах — членах Организации Договора о коллективной безопасности отдали дань уважения ветеранам и склоняют головы перед памятью тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость своей Родины, доблестно сражавшихся за Москву и Ленинград, Киев и Минск, Сталинград и Курск, Прибалтику и Молдову, освобождавших страны Европы и бравших Берлин", — заключил генсек организации.