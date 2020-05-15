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2020-05-15T10:13
https://ria.ru/20200515/1571478225.html
Киев затягивает переговоры по урегулированию в Донбассе, считает эксперт
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РИА Новости

Киев затягивает переговоры по урегулированию в Донбассе, считает эксперт

10:13 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБогдан Безпалько
Богдан Безпалько
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Богдан Безпалько. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Исключая возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции Украины, Киев продолжает затягивать переговоры по урегулированию ситуации в регионе и отказывается от выполнения минских соглашений, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Офис президента Украины Владимира Зеленского ранее сообщил, что представители Киева во время переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе исключили возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны.
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"Киев затягивает переговоры, по сути, отказываясь от выполнения минских соглашений под любым предлогом. То есть он просто пытается поочередно отказаться от выполнения каких-либо условий, заложенных в этих договоренностях. Это могут быть выборы на Донбассе, это может быть особый статус Донбасса, это может быть требование внеочередного контроля над границей и так далее. По сути это просто отказ от минских соглашений", - сказал Безпалько РИА Новости.
Он отметил, что если раньше экс-президент Украины Петр Порошенко честно признавал, что Украина не будет выполнять минские соглашения, потому что считает их неудобными, "то сейчас офис Зеленского просто настаивает на том, что какие-то пункты они не будут выполнять, потому что считают для себя неприемлемыми". "То есть, по сути, новый президент – старая политика, больше ничего", - подчеркнул эксперт.
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"Киев хочет просто завоевать Донбасс, хочет получить Донбасс, контроль над ним просто так, вне рамок минских соглашений, не исполняя того, что в них заложено. Для этого он постоянно обстреливает Донбасс, для этого постоянно затягивает переговоры", - добавил Безпалько.
По словам эксперта, страны нормандского формата – Германия и Франция – могли бы повлиять на позицию Киева по этому вопросу. "Но для этого им нужно объявить против Киева, например, экономические санкции, тогда действительно Киев пошел бы на уступки. Но они же не объявляют санкции. Могли бы отменить безвизовый режим для Киева, могли бы поставить вопрос об ассоциации Украины с Евросоюзом, но пока что страны нормандского формата на подобного рода давление в отношении Киева не идут", - подчеркнул он.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеБогдан БезпалькоДонбассПетр ПорошенкоЕвросоюзВладимир ЗеленскийФранцияГерманияУкраинаВ мире
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