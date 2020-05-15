Киев затягивает переговоры по урегулированию в Донбассе, считает эксперт

"Киев затягивает переговоры, по сути, отказываясь от выполнения минских соглашений под любым предлогом. То есть он просто пытается поочередно отказаться от выполнения каких-либо условий, заложенных в этих договоренностях. Это могут быть выборы на Донбассе, это может быть особый статус Донбасса, это может быть требование внеочередного контроля над границей и так далее. По сути это просто отказ от минских соглашений", - сказал Безпалько РИА Новости.