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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T10:11
https://ria.ru/20200515/1571478122.html
Во Владимирской области число случаев COVID-19 выросло до 1592
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области число случаев COVID-19 выросло до 1592

10:11 15.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 88 - до 1592, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 мск 15 мая 2020 года лабораторно подтверждено 88 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1592 случая заболевания", - говорится в сообщении.
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Во Владимире зарегистрированы 310 случаев COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 276, в Гусь-Хрустальном районе - 196, Ковровском районе - 156, Александровском районе - 148, Муроме - 130, Кольчугинском районе - 83, Судогодском районе - 59.
Скончались 15 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 103 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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