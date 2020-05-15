Во Владимирской области число случаев COVID-19 выросло до 1592

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 мск 15 мая 2020 года лабораторно подтверждено 88 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1592 случая заболевания", - говорится в сообщении.