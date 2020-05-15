Во Владимирской области число случаев COVID-19 выросло до 1592

ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 88 - до 1592, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 мск 15 мая 2020 года лабораторно подтверждено 88 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1592 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 310 случаев COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 276, в Гусь-Хрустальном районе - 196, Ковровском районе - 156, Александровском районе - 148, Муроме - 130, Кольчугинском районе - 83, Судогодском районе - 59.
Скончались 15 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 103 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф