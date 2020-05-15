В Совфеде прокомментировали идею ввести пособие на покупку масок

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал идею председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец ввести пособие для покупки масок и перчаток.

Сенатор заявил, что понимает подобное предложение. Однако, он считает, что можно раздавать средства защиты при входе в учреждения.

"Надо заниматься раздачей, в том числе, давать бесплатно как бахилы в поликлиниках", — отметил Рязанский.

Этот вариант, по его мнению проще, чем администрировать сложный процесс.

Ранее глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила ввести пособие для покупки масок и перчаток в период пандемии коронавирусной инфекцией . Она объяснила это тем, что во многих регионах ввели масочный и перчаточный режим, однако не все люди имеют средства на их покупку. В исключительных случаях пособия можно заменить на бесплатную выдачу перчаток и масок.

Всего в России выявлено более 252 тысяч заболевших COVID-19 . Более 53,5 тысячи пациентов выздоровели, скончались 2305 человек.