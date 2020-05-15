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2020-05-15T13:20
https://ria.ru/20200515/1571477203.html
В Совфеде прокомментировали идею ввести пособие на покупку масок
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали идею ввести пособие на покупку масок

09:52 15.05.2020 (обновлено: 13:20 15.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в автомате
Продажа медицинских масок в автомате
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Продажа медицинских масок в автомате. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал идею председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец ввести пособие для покупки масок и перчаток.
Сенатор заявил, что понимает подобное предложение. Однако, он считает, что можно раздавать средства защиты при входе в учреждения.
"Надо заниматься раздачей, в том числе, давать бесплатно как бахилы в поликлиниках", — отметил Рязанский.
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Этот вариант, по его мнению проще, чем администрировать сложный процесс.
Ранее глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила ввести пособие для покупки масок и перчаток в период пандемии коронавирусной инфекцией. Она объяснила это тем, что во многих регионах ввели масочный и перчаточный режим, однако не все люди имеют средства на их покупку. В исключительных случаях пособия можно заменить на бесплатную выдачу перчаток и масок.
Всего в России выявлено более 252 тысяч заболевших COVID-19. Более 53,5 тысячи пациентов выздоровели, скончались 2305 человек.
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Распространение нового коронавирусаМедицинские маскиКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ирина ВолынецВалерий РязанскийСовет Федерации РФОбщество
Популярные комментарии
Если правильно понял власть полностью расписалась в своём бессилии в борьбе со спекулянтами.
15 мая, 10:22
Анатолий Ежов
4454104
"... маТочный и перчаточный режим ..." - это что такое?? Поголовный осмотр у гинеколога? Независимо от возраста и пола? Во дает "национальный родительский комитет"! Кстати, что это за комитет и КТО КОГО ГДЕ и когда туда выбирает, кто эти люди??? Как нам становится интересно жить! )))
15 мая, 10:23
kkwlinat
31111106
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