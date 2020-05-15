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2020-05-15T11:09
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В Ногинске задержали подозреваемых в нападении на полицейского
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РИА Новости

В Ногинске задержали подозреваемых в нападении на полицейского

09:25 15.05.2020 (обновлено: 11:09 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Задержаны двое мужчин, подозреваемых во вчерашнем нападении на полицейского в Ногинске, заявила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Как сообщалось, в четверг в охранное предприятие поступил звонок о сработавшей сигнализации в магазине в Ногинске. По пути охранник обратился за помощью к проезжавшим мимо полицейским. Войдя в магазин, они увидели двух мужчин в масках, у одного из них был лом, у другого — отвертка. Злоумышленники отказались сдаться, оказали сопротивление, в результате чего один полицейский был госпитализирован, и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в течение суток задержаны подозреваемые в нападении на сотрудников полиции при попытке ограбления одного из магазинов в городе Ногинск. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 1971 и 1973 годов рождения", — сказала Петрова.

Она добавила, что по месту проживания одного из задержанных были найдены лом, перчатки, маски и перцовые баллончики.
На сайте ГСУ СК России по Московской области уточняется, что также была задержана 34-летняя жительница Раменского, помогавшая злоумышленникам скрыться с места преступления. Добавляется, что следователи проверят причастность подозреваемых к аналогичным кражам в Электростали.
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Татьяна ПетроваНогинскПроисшествия
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