В Ногинске ранили полицейского при попытке задержать злоумышленников

"Полицейские с охранником проследовали по указанному адресу, где обнаружили двух мужчин, вооруженных ломами, которые проникли в магазин. В ходе задержания злоумышленники оказали сопротивление и нанесли телесные повреждения одному из правоохранителей", - отметила она.