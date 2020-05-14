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2020-05-14T15:30
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В Ногинске ранили полицейского при попытке задержать злоумышленников
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РИА Новости

В Ногинске ранили полицейского при попытке задержать злоумышленников

12:37 14.05.2020 (обновлено: 15:30 14.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Подмосковный полицейский получил ранение и госпитализирован в тяжелом состоянии после попытки задержать двух злоумышленников, проникнувших в магазин в Ногинске, они взломали дверь ломами, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
"Полицейские с охранником проследовали по указанному адресу, где обнаружили двух мужчин, вооруженных ломами, которые проникли в магазин. В ходе задержания злоумышленники оказали сопротивление и нанесли телесные повреждения одному из правоохранителей", - отметила она.
Задержать злоумышленников не удалось, сейчас их ищут.
"В результате происшествия один из полицейских в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение", - добавила Петрова.
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Татьяна ПетроваНогинскПроисшествия
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