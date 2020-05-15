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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T09:15
https://ria.ru/20200515/1571475714.html
В Казахстане число случаев COVID-19 на месторождении превысило 400
https://cdn23.img.ria.ru/images/155287/55/1552875595_213:134:936:541_1036x0_80_0_0_ae53b9081d58dfcf7b84353ec74766f8.jpg
РИА Новости

В Казахстане число случаев COVID-19 на месторождении превысило 400

09:15 15.05.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 15 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса среди работников подрядных организаций на крупнейшем казахстанском месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана выросло на 17 и достигло 401, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В четверг региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал о 384 выявленных случаях COVID-19 на Тенгизе.
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"Еще 17 рабочих с Тенгиза заразились коронавирусом в Атырауской области", - говорится в распространенном сообщении штаба.
Согласно сообщению, COVID-положительные работники госпитализированы в инфекционный стационар и получают соответствующее лечение. "Все очаги выявлены и локализованы, в них проводится дезинфекция. Круг лиц (контактировавших с больными - ред.) установлен и находится под наблюдением врачей", - отмечается в сообщении.
По данным штаба, в целом число зараженных коронавирусом в Атырауской области достигло 474 человек, из которых 401 - на Тенгизе.
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В четверг в Атырау состоялось заседание правительственной комиссии, на котором рассматривалась эпидемиологическая ситуация в регионе и на Тенгизе. Принимавший участие в совещании министр здравоохранения Елжан Биртанов указал на недостаточность карантинных мер, принимаемых на месторождении Тенгиз, а также отметил, что руководителям всех подрядных и субподрядных организаций необходимо усилить профилактические мероприятия и ответственность за меры по недопущению распространения инфекции.
Месторождение Тенгиз разрабатывается компанией Тенгизшевройл (ТШО). ТШО была создана в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки этого месторождения. В настоящее время Chevron принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу" - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура "Лукойла") - 5%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ExxonMobilТенгизшевройлАтырауская областьЛУКОЙЛАтырауКазахстанВ мире
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