В Казахстане число случаев COVID-19 на месторождении превысило 400

АЛМА-АТА, 15 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса среди работников подрядных организаций на крупнейшем казахстанском месторождении Тенгиз в Атырауской области Число выявленных случаев коронавируса среди работников подрядных организаций на крупнейшем казахстанском месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана выросло на 17 и достигло 401, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В четверг региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал о 384 выявленных случаях COVID-19 на Тенгизе.

"Еще 17 рабочих с Тенгиза заразились коронавирусом в Атырауской области", - говорится в распространенном сообщении штаба.

Согласно сообщению, COVID-положительные работники госпитализированы в инфекционный стационар и получают соответствующее лечение. "Все очаги выявлены и локализованы, в них проводится дезинфекция. Круг лиц (контактировавших с больными - ред.) установлен и находится под наблюдением врачей", - отмечается в сообщении.

По данным штаба, в целом число зараженных коронавирусом в Атырауской области достигло 474 человек, из которых 401 - на Тенгизе.

В четверг в Атырау состоялось заседание правительственной комиссии, на котором рассматривалась эпидемиологическая ситуация в регионе и на Тенгизе. Принимавший участие в совещании министр здравоохранения Елжан Биртанов указал на недостаточность карантинных мер, принимаемых на месторождении Тенгиз, а также отметил, что руководителям всех подрядных и субподрядных организаций необходимо усилить профилактические мероприятия и ответственность за меры по недопущению распространения инфекции.

Месторождение Тенгиз разрабатывается компанией Тенгизшевройл (ТШО). ТШО была создана в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки этого месторождения. В настоящее время Chevron принадлежит 50% ТШО, " Казмунайгазу " - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура " Лукойла ") - 5%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.