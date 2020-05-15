Американский врач назвала три проблемы в системе здравоохранения США

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса выявила три крупные проблемы в системе здравоохранения США. Об этом RT рассказала американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс.
"Во-первых, у нас в США нет всеобщей системы здравоохранения и десятки миллионов людей живут без медицинской страховки. Во-вторых, выяснилось, что у нас нет централизованной системы здравоохранения. В-третьих, наша система здравоохранения основана не столько на помощи людям, сколько на получении прибыли", — сказала врач.
Она пояснила, что, исходя из здравого смысла, надо было сразу организовать тестирование и обеспечить медперсонал всем необходимым. Вместо этого несколько корпораций соревнуются между собой, "как бы извлечь побольше прибыли из этой ситуации", добавила Флауэрс.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила российскую и американскую системы здравоохранения. По ее словам, в США в разы меньше врачей и коек на душу населения, а скорую помощь местные жители не вызывают, потому что зачастую не могут себе этого позволить.
По последним данным, в США число случаев COVID-19 превысило 1,4 миллиона человек, более 85 тысяч пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.