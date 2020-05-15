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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:37
https://ria.ru/20200515/1571475542.html
Американский врач назвала три проблемы в системе здравоохранения США
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570213556_0:9:3072:1737_1036x0_80_0_0_c360b889e7e04fb2e027621399ff277d.jpg
РИА Новости

Американский врач назвала три проблемы в системе здравоохранения США

09:11 15.05.2020 (обновлено: 13:37 15.05.2020)
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© REUTERS / Caitlin OchsМедицинский работник настраивает тележку со носилками в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, США
Медицинский работник настраивает тележку со носилками в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, США
© REUTERS / Caitlin Ochs
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса выявила три крупные проблемы в системе здравоохранения США. Об этом RT рассказала американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс.

"Во-первых, у нас в США нет всеобщей системы здравоохранения и десятки миллионов людей живут без медицинской страховки. Во-вторых, выяснилось, что у нас нет централизованной системы здравоохранения. В-третьих, наша система здравоохранения основана не столько на помощи людям, сколько на получении прибыли", — сказала врач.

Она пояснила, что, исходя из здравого смысла, надо было сразу организовать тестирование и обеспечить медперсонал всем необходимым. Вместо этого несколько корпораций соревнуются между собой, "как бы извлечь побольше прибыли из этой ситуации", добавила Флауэрс.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила российскую и американскую системы здравоохранения. По ее словам, в США в разы меньше врачей и коек на душу населения, а скорую помощь местные жители не вызывают, потому что зачастую не могут себе этого позволить.
По последним данным, в США число случаев COVID-19 превысило 1,4 миллиона человек, более 85 тысяч пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЗдоровьеСШАВ мире
Популярные комментарии
Всё, что писала о США советская газета "Правда" оказалось правдой...
15 мая, 09:50
Von Stirliz
3600001
20 лет, как минимум наши лживые либеральные СМИ, а таких у нас 90 %!, все свои репортажи и рассуждения о жизни там. начинали с мантры "А вот в цивилизованных странах...." и дальше размазвая сопли восторга они врали и врали нам как там хорошо. Ну, вот пусть, теперь минимум как 20 лет рассказвают нам как там бывает очень плохо. Или слабо им будет? Идопоколнникам Запада.
15 мая, 11:09
Valerian Valuew
2410001
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