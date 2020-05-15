Симоньян сравнила здравоохранение в России и США

"Истории ежедневно публикуются совершенно чудовищные, от которых просто сердце кровью обливается. Вот американская медсестра на 30-й неделе беременности, то есть ровно тогда, когда у нас выходят в декрет, лечила больных пациентов с коронавирусом, естественно, заболела сама коронавирусом. Болела дома, поскольку никому не рекомендуется обращаться к врачам, а рекомендуется остаться дома, пока ты совсем уже не начинаешь умирать. У нас совсем другой подход. Мы говорим: "Обращайтесь к врачам, сразу вызывайте скорую", — сказала Симоньян в эфире телеканала "".

"Да, у нас она плохонькая, у нас очереди в поликлиниках, у нас можно полчаса ждать скорую, у нас санитарка может нахамить. У нас, товарищи, это есть. У нас есть куда бежать. У нас сейчас коечный фонд на 30% свободен. Мы должны привыкнуть к мысли, что не просто не хуже, чем там, живем во многих аспектах, в том, что касается социального государства, а значительно лучше. И ровно этим объясняются наши цифры", — добавила Симоньян.