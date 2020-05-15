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РИА Наука
2020-05-15T10:43
https://ria.ru/20200515/1571475439.html
Российские ученые разработали схему шифрования данных "умных" устройств
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РИА Новости

Российские ученые разработали схему шифрования данных "умных" устройств

09:08 15.05.2020 (обновлено: 10:43 15.05.2020)
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© Fotolia / iconimage
© Fotolia / iconimage
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские ученые разработали схему шифрования и хранения данных "умных" устройств, чтобы защитить передаваемую ими информацию от взломов, говорится в сообщении Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).
Согласно информации вуза, процесс коммуникации "умных" устройств между собой имеет высокие риски перехвата злоумышленниками. Например, "умный" электросчетчик может передавать информацию, когда свет в доме включают и выключают. Проанализировав ее, злоумышленник может вычислить время, когда хозяева отсутствуют, и проникнуть в квартиру.
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"Угрозы могут быть масштабнее и серьезнее, поэтому специалисты работают над проектированием надежной инфраструктуры IoT. Она должна предупреждать потерю информации, сбой в системе, препятствовать нарушению безопасности данных — все, что сложно предвидеть заранее. Для достижения этой цели международная команда ученых предложила свой вариант шифрования и хранения данных от устройств "Интернета вещей", — говорится в сообщении.
В разработке схемы приняли участие директор Высшей школы электроники и компьютерных наук (ВШ ЭКН) ЮУрГУ Глеб Радченко, руководитель Международной лаборатории проблемно-ориентированных облачных сред ВШ ЭКН Андрей Черных, а также их коллеги из РАН, МФТИ, университета Цинхуа (КНР) и Центра научных исследований и высшего образования в Энсенаде (Мексика).
"Вместо того чтобы собирать все данные в одном "облаке", мы предложили другую схему шифрования. Она позволит разместить части данных в разных облачных хранилищах, принадлежащих разным владельцам. Даже если некоторая часть данных будет перехвачена, то злоумышленник не сможет восстановить информацию из частичного набора данных. Если же часть данных будет вовсе потеряна в результате сбоя, такая схема позволит восстановить данные из тех частей, которые были отправлены в другие хранилища", — отметил Радченко.
В дальнейших исследованиях ученые намерены проверить работоспособность этой схемы в условиях простоя, неисправностей, а также изменения параметров.
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РИА НаукаРоссияУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаМосковский физико-технический институтРоссийская академия наукЮжно-Уральский государственный университетКитайМексикаТехнологии
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