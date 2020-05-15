Российские ученые разработали схему шифрования данных "умных" устройств

"Вместо того чтобы собирать все данные в одном "облаке", мы предложили другую схему шифрования. Она позволит разместить части данных в разных облачных хранилищах, принадлежащих разным владельцам. Даже если некоторая часть данных будет перехвачена, то злоумышленник не сможет восстановить информацию из частичного набора данных. Если же часть данных будет вовсе потеряна в результате сбоя, такая схема позволит восстановить данные из тех частей, которые были отправлены в другие хранилища", — отметил Радченко.