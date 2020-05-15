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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T08:48
https://ria.ru/20200515/1571474716.html
В Казахстане число умерших от коронавируса увеличилось до 34
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569182658_0:164:3057:1884_1036x0_80_0_0_ed6a2558783f6bbfd16c5e7cf3fa8316.jpg
РИА Новости

В Казахстане число умерших от коронавируса увеличилось до 34

08:48 15.05.2020
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© Sputnik / Тимур БатыршинСитуация в Казахстане в связи COVID-19
Ситуация в Казахстане в связи COVID-19
© Sputnik / Тимур Батыршин
Ситуация в Казахстане в связи COVID-19. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 15 мая - РИА Новости. Число летальных случаев от коронавируса в Казахстане увеличилось до 34, скончались еще два пациента в столице, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Казахстане подтверждено более 5,6 тысячи случаев коронавируса, до пятницы было зарегистрировано 32 летальных случая. В конце апреля президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль. В частности, в стране было частично возобновлено внутреннее авиасообщение. Срок чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса, в республике истек 11 мая.
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"Зарегистрированы два летальных случая от коронавирусной инфекции в городе Нур-Султан: гражданка 1958 года рождения и гражданин 1977 года рождения. Итого по Казахстану зарегистрированы 34 летальных случая", - говорится в сообщении министерства здравоохранения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КазахстанВ мире
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