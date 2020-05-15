В Казахстане число умерших от коронавируса увеличилось до 34

НУР-СУЛТАН, 15 мая - РИА Новости. Число летальных случаев от коронавируса в Казахстане увеличилось до 34, скончались еще два пациента в столице, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Казахстане подтверждено более 5,6 тысячи случаев коронавируса, до пятницы было зарегистрировано 32 летальных случая. В конце апреля президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль. В частности, в стране было частично возобновлено внутреннее авиасообщение. Срок чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса, в республике истек 11 мая.
"Зарегистрированы два летальных случая от коронавирусной инфекции в городе Нур-Султан: гражданка 1958 года рождения и гражданин 1977 года рождения. Итого по Казахстану зарегистрированы 34 летальных случая", - говорится в сообщении министерства здравоохранения.
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