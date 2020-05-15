В киевском отеле застряли 46 рожденных для иностранцев младенцев

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины заинтересовался ситуацией с содержанием в киевском отеле "Венеция" 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране из-за карантина, сообщает агентство "Украинские новости".
Отмечается, что уголовное дело по этому поводу еще не открыли, пока "изучается вопрос". По информации источника агентства, этим занимается замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.
Почти 50 младенцев появились на свет в украинской клинике "Биотех", их родили суррогатные матери. Медицинское учреждение позже опубликовало сюжет на английском языке о том, что новорожденные находятся в гостинице. Ролик распространился в соцсетях и вызвал общественный резонанс.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала правоохранительные органы и правительство обратить внимание на фактическую продажу младенцев за границу.