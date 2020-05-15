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2020-05-15T13:39
https://ria.ru/20200515/1571473192.html
В киевском отеле застряли 46 рожденных для иностранцев младенцев
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571486315_0:175:3018:1873_1036x0_80_0_0_779bb09e1e5ce73a047343de2213379a.jpg
РИА Новости

В киевском отеле застряли 46 рожденных для иностранцев младенцев

07:56 15.05.2020 (обновлено: 13:39 15.05.2020)
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© REUTERS / Gleb GaranichНоворожденные в гостинице "Венеция" в Киеве
Новорожденные в гостинице Венеция в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich
Новорожденные в гостинице "Венеция" в Киеве
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины заинтересовался ситуацией с содержанием в киевском отеле "Венеция" 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране из-за карантина, сообщает агентство "Украинские новости".
Отмечается, что уголовное дело по этому поводу еще не открыли, пока "изучается вопрос". По информации источника агентства, этим занимается замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.
На Украине раскрыли деятельность международной группы, которая занималась суррогатным материнством и продажей новорожденных детей в Китай
26 апреля, 15:48
На Украине раскрыли "супермаркет" по продаже новорожденных в Китай
Почти 50 младенцев появились на свет в украинской клинике "Биотех", их родили суррогатные матери. Медицинское учреждение позже опубликовало сюжет на английском языке о том, что новорожденные находятся в гостинице. Ролик распространился в соцсетях и вызвал общественный резонанс.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала правоохранительные органы и правительство обратить внимание на фактическую продажу младенцев за границу.
97244283657
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Ситуация на УкраинеЛюдмила ДенисоваКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Продать видать нечего больше, все продано, печально
15 мая, 07:59
Иван Самойлов
10090010
Да как же это безобразие. Но праблема в другом. Затряли бы в Зимбабве никто не написал бы. А тут прям срочная новость ая яй
15 мая, 10:46
Серега Медведев
200009
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