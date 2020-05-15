Вильфанд рассказал историю системы мониторинга загрязнения воздуха

"Направление, связанное с мониторингом окружающей среды, стало доминирующим в научной жизни Юрия Израэля. Вся методология наблюдения за химическим составом воздуха, динамикой и трансформацией химических соединений в окружающей среде была разработана под его руководством. После того, как были накоплены знания о химических соединениях в атмосфере и их поведении, перешли к анализу и прогнозирования распространения загрязнения", - рассказал Вильфанд.

"Он был ответственным за доклады правительству о состоянии окружающей среды. Как потом выяснилось, он представлял четкие доклады о состоянии дел, о распространении радиации. Однако информация тогда не распространялась, поэтому Израэль нес в себе тяжесть знаний и происходящего в районе Чернобыльской катастрофы. Многие участвовали в подготовке доклада, но именно он подписывал эти документы", - пояснил Вильфанд.