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2020-05-15T07:39
https://ria.ru/20200515/1571471743.html
Вильфанд рассказал историю системы мониторинга загрязнения воздуха
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РИА Новости

Вильфанд рассказал историю системы мониторинга загрязнения воздуха

07:39 15.05.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Группа ученых под руководством академика Юрия Израэля, которому в пятницу исполнилось бы 90 лет, разработала в 80-е годы методику оценки загрязнения окружающей среды химическими веществами, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Направление, связанное с мониторингом окружающей среды, стало доминирующим в научной жизни Юрия Израэля. Вся методология наблюдения за химическим составом воздуха, динамикой и трансформацией химических соединений в окружающей среде была разработана под его руководством. После того, как были накоплены знания о химических соединениях в атмосфере и их поведении, перешли к анализу и прогнозирования распространения загрязнения", - рассказал Вильфанд.
Он уточнил, что Израэль приехал в Москву после долгого периода работы в Средней Азии. В столице ученый начал активно заниматься геофизикой и возглавил Институт прикладной геофизики РАН. При нем в 1978 году была создана Главная лаборатория атмосферного мониторинга, которая потом трансформировалась в Институт глобального климата и экологии РАН.
"Израэль, возглавляя советскую Гидрометслужбу, он одним из первых вылетел в Чернобыль и осуществлял систему мониторинга радиоактивного загрязнения. Дальше под руководством Израэля служба проводила анализ перенесения ядерного загрязнения в другие регионы: на север, в Брянскую, Смоленскую, Могилевскую области", - отметил Вильфанд.
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По оценке собеседника агентства, работа Израэля по оценке последствий аварии ЧАЭС требовала мужества.
"Он был ответственным за доклады правительству о состоянии окружающей среды. Как потом выяснилось, он представлял четкие доклады о состоянии дел, о распространении радиации. Однако информация тогда не распространялась, поэтому Израэль нес в себе тяжесть знаний и происходящего в районе Чернобыльской катастрофы. Многие участвовали в подготовке доклада, но именно он подписывал эти документы", - пояснил Вильфанд.
Как отметил глава Гидрометслужбы, знания о ЧАЭС также легли в основу методик оценки загрязнения окружающей среды.
Юрий Израэль скончался 23 января 2014 года.
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Юрий ИзраэльРоман ВильфандГидрометцентрЧернобыльская АЭСРоссийская академия наукМоскваОбщество
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