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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T06:55
https://ria.ru/20200515/1571470112.html
В Якутии заявили, что регион выходит на плато по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/156216/34/1562163466_0:38:3170:1821_1036x0_80_0_0_9e352accd542fd12e56a947eb8c6b488.jpg
РИА Новости

В Якутии заявили, что регион выходит на плато по коронавирусу

06:55 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев . Архивное фото
ЯКУТСК, 15 мая – РИА Новости. Якутия выходит на плато по заболеваемости коронавирусом: уже второй день число новых заболевших составляет 35 человек, заявил на ежедневном брифинге оперативного штаба глава региона Айсен Николаев.
На сегодня, как отметил глава, в регионе 722 подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции.
"Это плюс 35 за последние сутки. Столько же было у нас и в предыдущие дни, то есть мы выходим на какое-то плато. Конечно, хотелось бы, чтобы было постепенное снижение… В целом, ситуация стабильная. За последние сутки выписались 36 человек, полностью излечившихся", - сказал Николаев.
По словам главы, за сутки всеми лабораториями республики обработано 1670 тестов на коронавирус. "Большое количество анализов, которое проводится у нас в республике. Почти в три раза больше, чем в среднем в сутки по России", - поделился Николаев.
В четверг из больницы выписались 36 пациентов после полного выздоровления. 27 человек в Якутске, 6 - в Алдане, 2 - в Сунтарском улусе, 1 - в Нерюнгри. За весь период выздоровели 211 пациента. Николаев отметил случай, когда от коронавируса излечилась 85-летняя пациентка.
В тяжелом состоянии находятся всего 7 человек с коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевАлданНерюнгриОбщество
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