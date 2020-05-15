В Якутии заявили, что регион выходит на плато по коронавирусу

ЯКУТСК, 15 мая – РИА Новости. Якутия выходит на плато по заболеваемости коронавирусом: уже второй день число новых заболевших составляет 35 человек, заявил на ежедневном брифинге оперативного штаба глава региона Айсен Николаев.
На сегодня, как отметил глава, в регионе 722 подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции.
"Это плюс 35 за последние сутки. Столько же было у нас и в предыдущие дни, то есть мы выходим на какое-то плато. Конечно, хотелось бы, чтобы было постепенное снижение… В целом, ситуация стабильная. За последние сутки выписались 36 человек, полностью излечившихся", - сказал Николаев.
По словам главы, за сутки всеми лабораториями республики обработано 1670 тестов на коронавирус. "Большое количество анализов, которое проводится у нас в республике. Почти в три раза больше, чем в среднем в сутки по России", - поделился Николаев.
В тяжелом состоянии находятся всего 7 человек с коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.