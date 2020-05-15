В Якутии заявили, что регион выходит на плато по коронавирусу

"Это плюс 35 за последние сутки. Столько же было у нас и в предыдущие дни, то есть мы выходим на какое-то плато. Конечно, хотелось бы, чтобы было постепенное снижение… В целом, ситуация стабильная. За последние сутки выписались 36 человек, полностью излечившихся", - сказал Николаев.