В Приамурье медикам пересчитали зарплату за работу с больными COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мая - РИА Новости. Медикам Медикам Амурской области пересчитали заработную плату с учетом полученных от Минздрава РФ разъяснений о начислении стимулирующих за работу с больными коронавирусом, зарплата за апрель зачислена на личные счета врачей и медперсонала, сообщил минздрав региона.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая поручил губернаторам к 15 мая довести до всех медработников, работающих с COVID-19, апрельские выплаты. Президент уточнил, что, по его данным, на 9 мая деньги медикам выплатили только 56 российских субъектов, на руки их получили 56 тысяч человек - меньше половины из тех, кому они начислены. Все средства, по словам Путина, на апрельские выплаты в регионы поступили. Борющимся с коронавирусом медикам установлена с апреля на три месяца федеральная выплата от 25 до 80 тысяч рублей в месяц.

"<...> Произведен перерасчет выплат стимулирующего характера медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Все выплаты за апрель произведены в полном объеме, денежные средства зачислены на личные счета сотрудников", - сообщает минздрав Амурской области.

Федеральные стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку за работу с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 и теми, кто находится в группе риска, по данным минздрава Приамурья, получил 471 человек: 125 врачей (средний размер доплаты - 40 тысяч рублей), 249 человек среднего медперсонала (средний размер доплаты - 20 тысяч рублей) и 59 человек младшего медперсонала (в среднем по 15 тысяч рублей).

Также за апрель полностью начислены федеральные стимулирующие за выполнение особо важных работ медикам и иным работникам, непосредственно оказывающих помощь больным с подтвержденным коронавирусом. Такие выплаты в регионе, как уточняет минздрав, получили 184 человека: 37 врачей (средний размер доплаты - 80 тысяч рублей), 86 человек среднего медперсонала (в среднем по 50 тысяч рублей), 21 сотрудник младшего медперсонала и 40 водителей "скорой помощи" (в среднем по 25 тысяч рублей).

Вопросы по выплате стимулирующих в регионе принимают на специально организованной горячей линии.

Всего в Амурской области, по последним данным, выявлено 194 случая COVID-19, 44 человека выздоровели, остальные продолжают лечение.