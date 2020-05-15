На Чукотке продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 31 мая

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Чукотки Губернатор Чукотки Роман Копин продлил до 31 мая ограничительные меры из-за коронавируса, сообщает правительство региона.

Ранее режим всеобщей самоизоляции и повышенной готовности в регионе был продлен до 15 мая. На Чукотке зафиксировано 36 случаев коронавируса, 15 человек выздоровели.

"Губернатор Чукотки продлил действие ограничительных мер по коронавирусу до 31 мая", - говорится в сообщении.

"Сейчас санитарные врачи округа не рекомендуют резко сокращать или усиливать меры профилактики. В то же время скоро сезон строек, навигация и смена вахт. Продолжаем контролировать прибытие людей", - отметил Копин, чьи слова приводятся в сообщении.

Для всех прибывающих в регион сохраняется 14-дневный карантин и тестирование на вирус. Организациям рекомендуется продлить продолжительность вахты работников, находящихся на территории округа, и исключить их доступ в населённые пункты. Исключением является обращение за экстренной медицинской помощью. Ограничения также подразумевают обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет. Кроме того, в общественных местах люди должны соблюдать дистанцию и носить защитные маски.

При этом департаменту образования и науки Чукотского АО разрешено проводить индивидуальные и малогрупповые консультации для выпускников этого года, обеспечив их защитными средствами. В детских садах сохранены дежурные группы, также рассматривается вопрос о работе садов в режиме свободного посещения.