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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T06:43
https://ria.ru/20200515/1571469857.html
На Чукотке продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 31 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571075822_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_af81b73389eb557df334beae3ee15e3d.jpg
РИА Новости

На Чукотке продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 31 мая

06:43 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи смотрят кардиограмму пациента отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи смотрят кардиограмму пациента отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врачи смотрят кардиограмму пациента отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Чукотки Роман Копин продлил до 31 мая ограничительные меры из-за коронавируса, сообщает правительство региона.
Ранее режим всеобщей самоизоляции и повышенной готовности в регионе был продлен до 15 мая. На Чукотке зафиксировано 36 случаев коронавируса, 15 человек выздоровели.
"Губернатор Чукотки продлил действие ограничительных мер по коронавирусу до 31 мая", - говорится в сообщении.
"Сейчас санитарные врачи округа не рекомендуют резко сокращать или усиливать меры профилактики. В то же время скоро сезон строек, навигация и смена вахт. Продолжаем контролировать прибытие людей", - отметил Копин, чьи слова приводятся в сообщении.
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Для всех прибывающих в регион сохраняется 14-дневный карантин и тестирование на вирус. Организациям рекомендуется продлить продолжительность вахты работников, находящихся на территории округа, и исключить их доступ в населённые пункты. Исключением является обращение за экстренной медицинской помощью. Ограничения также подразумевают обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет. Кроме того, в общественных местах люди должны соблюдать дистанцию и носить защитные маски.
При этом департаменту образования и науки Чукотского АО разрешено проводить индивидуальные и малогрупповые консультации для выпускников этого года, обеспечив их защитными средствами. В детских садах сохранены дежурные группы, также рассматривается вопрос о работе садов в режиме свободного посещения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаРоман КопинОбщество
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