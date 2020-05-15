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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T06:30
https://ria.ru/20200515/1571469740.html
В Приморье число заболевших COVID-19 возросло до 1110 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571077495_0:182:3041:1894_1036x0_80_0_0_901076ba0cc4184edca8a399d17419cb.jpg
РИА Новости

В Приморье число заболевших COVID-19 возросло до 1110 человек

06:30 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи проходят дезинфекцию в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусом
Врачи проходят дезинфекцию в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врачи проходят дезинфекцию в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусом. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 мая - РИА Новости. Еще 53 новых носителя COVID-19 выявлено в Приморье за сутки, суточный прирост по заболеваемости составил 5%, сообщает правительство региона.
"Только за 14 мая положительные результаты тестов получены сразу в 53 случаях. Общее число заболевших составляет уже 1110 человек", - говорится в сообщении.
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По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, которые приводятся в сообщении, суточный прирост по заболеваемости составил 5%, недельный прирост – 38,5%.
"О снижении заболеваемости в Приморье пока речи не идет", – цитируются в сообщении слова главного санитарного врача региона.
Власти отмечают, что по COVID-19 на 100 тысяч населения лидирует Находка, где зарегистрировано 169 случаев. На втором месте Владивосток – 96 случаев. Далее идут Михайловский район – 59, Шкотовский район – 41, Анучинский округ и Партизанск – 38, Артем – 30, Дальнереченск и Дальнереченский район – 26, Уссурийск – 23, Арсеньев и Хасанский район – почти 23. На остальных территориях подобные показатели составляют менее 20 случаев. По мнению властей, необходимо  усилить контроль соблюдения санэпидрежима.
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"Важно усилить работу в этом направлении, чтобы в ближайшие дни переломить ситуацию, выйти на такие показатели, когда мы сможем поэтапно возвращать экономику к нормальной жизни", – цитируются в сообщении слова губернатора края Олега Кожемяко.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в Приморье продлены до 1 июня.
Число выявленных случаев коронавируса в Приморье составляет  1110. Всего с начала эпидемии COVID-19 выздоровели 307 человек, 12 пациентов умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Олег КожемякоХасанский районВладивостокПриморский крайУссурийскОбщество
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