В Приморье число заболевших COVID-19 возросло до 1110 человек

Врачи проходят дезинфекцию в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусом. Архивное фото

Врачи проходят дезинфекцию в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая - РИА Новости. Еще 53 новых носителя COVID-19 выявлено в Еще 53 новых носителя COVID-19 выявлено в Приморье за сутки, суточный прирост по заболеваемости составил 5%, сообщает правительство региона.

"Только за 14 мая положительные результаты тестов получены сразу в 53 случаях. Общее число заболевших составляет уже 1110 человек", - говорится в сообщении.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, которые приводятся в сообщении, суточный прирост по заболеваемости составил 5%, недельный прирост – 38,5%.

"О снижении заболеваемости в Приморье пока речи не идет", – цитируются в сообщении слова главного санитарного врача региона.

Власти отмечают, что по COVID-19 на 100 тысяч населения лидирует Находка , где зарегистрировано 169 случаев. На втором месте Владивосток – 96 случаев. Далее идут Михайловский район – 59, Шкотовский район – 41, Анучинский округ и Партизанск – 38, Артем – 30, Дальнереченск и Дальнереченский район – 26, Уссурийск – 23, Арсеньев и Хасанский район – почти 23. На остальных территориях подобные показатели составляют менее 20 случаев. По мнению властей, необходимо усилить контроль соблюдения санэпидрежима.

"Важно усилить работу в этом направлении, чтобы в ближайшие дни переломить ситуацию, выйти на такие показатели, когда мы сможем поэтапно возвращать экономику к нормальной жизни", – цитируются в сообщении слова губернатора края Олега Кожемяко

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в Приморье продлены до 1 июня.

Число выявленных случаев коронавируса в Приморье составляет 1110. Всего с начала эпидемии COVID-19 выздоровели 307 человек, 12 пациентов умерли.