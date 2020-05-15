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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T05:50
https://ria.ru/20200515/1571469323.html
В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565271872_0:195:3120:1949_1036x0_80_0_0_81dfff77f33b420614bd9764e965854a.jpg
РИА Новости

В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч

05:50 15.05.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manПрофилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
СЕУЛ, 15 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 27 случаев заражения коронавирусом COVID-19, большинство из которых локальные, общее число зараженных выросло до 11 018, выздоровели 9821, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.
Новый локальный кластер заражений образовался после того, как в ночь на 2 мая человек 29 лет, которому 7 мая подтвердили COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе приехавшие развлечься жители других городов, таких как Пусан и Инчхон, у 133 среди посетивших клубы или их близких уже подтвердили COVID-19. Зараженные появились также и в клубах, куда молодой человек не заходил. Власти подозревают, что это может означать наличие неизвестных им локальных источников распространения вируса.
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По данным KCDC на 00.00 пятницы (18.00 четверга мск), 22 из 27 новых случаев имеют локальное происхождение, пять завезены из-за границы. Географически 14 случаев зафиксированы в Сеуле, пять в Инчхоне, еще по три в провинции Кёнгидо и Пусане. Один зараженный в провинции Чолла-Намдо, еще одного выявили на карантинном досмотре.
Администрация Сеула подготовила список из 5517 человек, посетивших определенные клубы в Итхэвоне с 24 апреля по 6 мая, и на данный момент установило контакт с более чем 2400 из них, оставшихся отслеживают по мобильным данным и пытаются выйти на контакт. С 11 мая администрация Сеула даже ввела анонимное тестирование на коронавирус, чтобы побудить гостей девяти разных клубов проходить проверку без опасности разглашения личных данных. Уже более 35 тысяч человек были проверены на вирус в связи с кластером заражений в районе Итхэвон.
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За прошедшие сутки из больниц выписаны 59 человек, общее число выздоровевших выросло до 9821, что составляет более 89%. Анализы 19 875 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 695 тысяч анализов на коронавирус.
Число жертв за сутки не изменилось и составляет 260, при этом 179 из них погибли в Тэгу, еще 54 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. Два скончавшихся в провинции Канвондо, три в Пусане и четыре - в Сеуле. Еще по одному погибшему в Ульсане и Тэджоне.
Общее число зараженных в Сеуле возросло до 725 человек, в Тэгу – 6865 человек, 1 368 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 717 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 144 случая. Более 5,2 тысячи человек (47,4%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,2% случаев. По меньшей мере 1150 случаев завезли из-за границы, на карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 482 зараженных.
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Не менее чем у 440 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев.
Власти ожидают, что количество подтвержденных зараженных продолжит расти. В связи с этим правительство выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня. На неделю перенесли введение пошагового перехода с обучения онлайн на посещение школ, выпускные классы должны начать посещать занятия с 20 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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